«Фабрика бизнес-идей»: чат-бот и образовательный центр

«Фабрика бизнес-идей», выпуск №9

В девятом выпуске «Фабрики бизнес-идей» зрителей знакомят с очередными молодыми конкурсантами и их проектами.

С заботой о детях

Дарья Коробова - веселая, активная и современная мама троих детей. Как никто она понимает о важности качественного образования для своих чад. Поэтому Дарье пришла идея создать свой образовательный центр. На проект она пришла, чтобы получить ответы на свои вопросы: где взять миллион, с чего начать, а главное, как воплотить свои идеи в жизнь.

Чат-бот

Вторым свой проект представил Иван Сапронов, молодой и амбициозный выпускник АГУ. В свои 30 лет он успел попробовать себя в разных бизнесах, а также "нащупал" настоящую золоту жилу. Именно поэтому Иван пришел на "Фабрику бизнес идей" только за победой. А помогут ему в этом самые обыкновенные чат-боты, которые уже плотно вошли в ежедневную жизнь человека.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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