Стало известно, когда на Алтае могут ввести новые антиковидные ограничения

О жестких запретах пока не говорят Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 15 декабря могут ввести новые антиковидные ограничения. Об этом сообщил член Общественной палаты региона Геннадий Шейда на своей странице в Facebook.

По его словам, накануне прошла встреча с министром здравоохранения Дмитрием Поповым и зампредседателя правительства Игорем Степаненко, на которой обсудили эпидемическую обстановку и мобилизацию медиков во время роста заболеваемости.

- В крае, надеюсь, достигнут пик заболеваемости, вызванной пандемией COVID-19. На ликвидацию последствий пандемии задействован практически каждый второй медицинский работник края, отсюда проблемы с получением плановой медпомощи, - рассказал Геннадий Шейда.

Несмотря на то, что пик якобы пройден, власти края планируют расширить ограничительные меры с 15 декабря, но о каких-то жестких запретах пока не говорят. При этом, школы и вузы региона не будут переводить на дистанционное обучение.

Также член Общественной палаты добавил, что сейчас снизилось число вызовов «скорой помощи»: если раньше их было до 2500 в сутки, то сейчас не больше 900. Ажиотаж на медпомощь в октябре-ноябре был вызван как размахом пандемии, так и паникой населения.

- Панические настроения жителей края в октябре-ноября были обусловлены пиком заболеваний, невиданным размахом пандемии и отставанием в темпах наращивания мобилизационных ресурсов системы, запаздыванием с налаживаем диалога с гражданами. Министр считает, что в настоящее время нарушения прав пациентов единичны и что он готов разбираться по каждому, - отметил мужчина.

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