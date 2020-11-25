В Алтайском крае очистился воздух

Улучшение воздуха повлияло на здоровье местных жителей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воздух в Алтайском крае становится чище. Федеральный Роспотребнадзор заявил, что регион вошел в число территорий, на которых «наблюдаются достоверные тенденции к улучшению качества воздуха населенных мест».

Риски снизились

По словам специалистов, люди стали реже умирать от заболеваний, связанных с вдыханием химикатов.

– Отмечено снижение смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с химическими факторами ингаляционного риска здоровью: окислами азота, бенз(а)пиреном, формальдегидом, гидроксибензолом и его производными, аммиаком, ароматическими углеводородами, толуолом, бензолом, ксилолом, марганцем, серной кислотой, серы диоксидом, сероуглеродом, углерода оксидом, взвешенными веществами, фтором и его соединениями и пр., – сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Что интересно, Барнаул несколько лет подряд попадал в число городов с самым грязным воздухом. В столице зашкаливала концентрация сажи, оксида азота и взвешенных веществ.

Но в целом умирают больше

Хоть от загрязненного воздуха люди стали умирать реже, общая смертность последнее время только растет. В октябре на Алтае зафиксирован так называемый «необъяснимый всплеск смертности». За месяц в ЗАГСах зарегистрировано 4637 актов о смерти. По сравнению октябрем прошлого года количество умерших выросло на 62,1%. Год назад за этот период умерло 2861 человек.

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