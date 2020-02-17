Эксперты хотят вывести Барнаул из антирейтинга городов с самым грязным воздухом

В Барнауле 12 февраля прошел круглый стол по теме «Экология в городе и крае». На нем алтайские эксперты рассказали, почему краевая столица уже несколько лет подряд входит в список 20 городов с самым загрязненным воздухом и как с этим бороться.

Одной из основных причин загрязненности воздуха является географическое положение Барнаула. Город по большому счету находится в яме, из-за чего плохо продувается. Например, Центральный район является одним из самых «застойных» - концентрация вредных веществ в воздухе здесь выше, чем в других районах. Источниками этих вредных выбросов становятся не только ТЭЦ, которые имеют высокие трубы (чем они выше, тем лучше рассеиваются загрязняющие вещества), но и частные дома.

- Самые проблемные низкие источники – это печи частного сектора. И частный сектор у нас присутствует в большом количестве на Потоке и в центральном районе (старая часть города). Именно эта котловина отличается очень большим количеством застойных процессов, все вредные вещества никуда не уносятся, а практически остаются в этой местности. За последние годы произошел значительный рост концентрации бензапирена – это очень опасное вещество, оно является канцерогеном, это вещество первого класса опасности. И это конечно воздействует на здоровье людей и окружающую среду, - поясняет начальник комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды Алтайского края Кира Шутова.

В 2017 году специалистами в Барнауле была отмечена наибольшая концентрация бензапирена в старой части города. Она превысила ПДК в 30,6 раза! А в феврале прошлого года концентрация этого вещества была превышена уже во всех районах города. Причем максимумы достигаются именно в зимний период.

Также по исследованиям, которые в 2018 году проводило Министерство природных ресурсов и экологии региона выяснилось, что количество выбросов на территории Барнаула составило около 50 тысяч тонн. В пересчете на каждого жителя краевой столицы – это 73 кг загрязняющих веществ. А ведь всем этим мы дышим ежедневно! По мнению барнаульского врача это не может не влиять на состояние нашего здоровья.

Круглый стол по теме «Экология в городе и крае»Фото: из архива компании

- Чаще люди из-за загрязненного климата обращаются с головными болями, перепадами давления. Это влияет на их общее самочувствие. Начиная с изменения настроения, что тоже очень важно для человека. Ведь не зря говорят же, что все начинается с головы, - рассказывает и.о. заведующего пульмонологического отделения Краевой клинической больницы, врач-пульмонолог высшей квалификационной категории Дина Петрова.

Чтобы изменить эту плачевную ситуацию в городе и больше не попадать в такие рейтинги, необходимо решать проблему комплексно. Такой негативный фактор как угольное отопление в частных домах, которые порой топят не только за счет дров и угля, а еще и разного рода мусора (это еще больше ухудшает экологию), можно решить переходом на газ.

- Основная газификация Барнаула была проведена с 1995 по 2005 годы. Были проложены основные газовые магистрали. И сейчас нужно продолжать эту работу от магистрали прокладывать уличные газопроводы уже до конечного потребителя. Сейчас мы с администрацией края проработали газификацию региона. Исходя из моего опыта люди, которые перевелись с дровяного и угольного отопления на газ, обратно не вернулись. Это действительно выгоднее и комфортнее. К тому же, уже заключено соглашение с Россельхозбанком о предоставлении целевых кредитов на газификацию домов, с заниженной ставкой 5%. А Министерство финансов также выделяет субсидии малообеспеченным семьям, - добавляет гендиректор «Газпром газораспределение Барнаул» Роман Правдин.

Также определенные районы Барнаула нуждается в масштабном озеленении. Например, на Ленина благодаря вырубленным тополям увеличилась продуваемость, и концентрация вредных веществ стала меньше. А вот в районе Первомайского и ниже участок достаточно проблемный и появление новых деревьев смогло бы улучшить ситуацию. Растения будут поглощать большинство загрязнений и смога станет заметно меньше.

Алтайские эксперты предложили на круглом столе создать специальную комиссию по данной проблеме, в которую будут входить представители разных ведомств, а также перейти на более экологические виды топлива.