Родители алтайских школьников взбунтовались из-за 20-минутных перемен

Дети находятся в учебном заведении более половины дня Фото: Олег УКЛАДОВ

Все началось с жалобы одного из родителей на странице Barnaul_news в инстаграме. По словам барнаульца, в школе №84 сделали все перемены по 20 минут. А если учесть, что в расписании стоит по шесть-семь уроков, то дети находятся в учебном заведении более половины дня. Кстати, автор поста добавил, что перемены якобы удлинили по рекомендации Роспотребнадзора. Мы созвонились с пресс-службой ведомства, чтобы уточнить этот момент, но оказалось, что они про это «нововведение» слышат впервые:

- Роспотребнадзор никаких рекомендаций на этот счет не давал. Да, есть правила организации учебного процесса, по которым в школе должна быть одна длинная перемена для приема пищи – не менее 20 минут. Но сколько таких перемен нужно, чтобы поели все ученики школы, решает сама организация, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Кстати, по этому вопросу руководство школы уже вызвали в комитет по образованию. По итогу было решено, что с 25 ноября ситуацию исправят, и ученики вернутся к прежнему графику обучения. В ближайшее время приказ опубликуют на сайте образовательной организации.

- Сил уже нет. Одним родителям нравятся перемены по 20 минут, другим – не нравятся. Кошмар какой-то, - на эмоциях прокомментировали обстановку в школе.

Кстати, на высокую нагрузку жалуются и родители учеников других учебных организаций – например, гимназий №42, №27 и лицея №101.

- У нас также шесть-семь уроков, 20 минут перемена, домой в 19:30 приходит, потом уроки до полуночи делает. Это лучше, чем дистант, но так долго дети вряд ли протянут, - говорит мама ученика барнаульского лицея №101.

- 27-ая гимназия тоже недалеко ушла. Уроков напихали так, будто у детей нет других дел и занятий вне школы, - говорит еще одна мама.

Директор гимназии №42 Генриетта Татарникова в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» отметила, что сейчас в школе вообще нет общих перемен и общих звонков. У каждого класса свой график, дети не пересекаются. Что касается нагрузки, то она осталась прежней, даже несмотря на удлиненные каникулы. При этом, программа не пострадает, так как дни восполнят за счет зимнего и летнего отдыха.

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