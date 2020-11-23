Стало известно, когда алтайские школьники напишут итоговое сочинение

Итоговое сочинение. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Сроки написания итогового сочинения выпускниками пришлось перенести из-за ковида. Решение согласовано с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Министерством просвещения России.

Предполагается, что оно состоится не ранее 5 апреля. Сочинение является допуском для 11-клссников к государственной итоговой аттестации. Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение.

- Также изменят формат проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Согласно расписанию оно должно пройти 10 февраля и в дополнительные сроки - 10 марта и 17 мая, - сообщает региональное министерство образования.

Если эпидобстановка не изменится, собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате.