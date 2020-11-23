Бобер лебедю не товарищ: алтайское незамерзающее озеро может покрыться льдом из-за плотин

Пока что точно не скажешь, сколько лебедей уже прилетело в Алтайский край Фото: Олег УКЛАДОВ

Государственный инспектор особо охраняемых природных территорий Владимир Никулинский в интервью местному телеканалу рассказал, что алтайское озеро Светлое, на которое прилетают зимовать лебеди, может замерзнуть. Причина тому – бобры и их любовь к строительству плотин. «Комсомолка» решила узнать, действительно ли все так страшно, как звучит, и грозит ли это птицам.

Как рассказал начальник отдела учета и использования объектов животного мира Минприроды Алтайского края Евгений Батурин, пока в охотничье управление информации о такой опасности не поступало. Этот сезон зимовки пройдет спокойно. Но потенциально бобры все же могут подпортить лебедям жизнь на водоеме:

- Возможно, такое произойдет. Бобры могут нарушить гидрологический режим: летом построят плотину, поднимут уровень воды, она станет прохладнее и зимой может замерзнуть. Но не всё, а частично. Все это надо изучать, - отметил Евгений Александрович.

Если специалисты выявят необходимость вмешательства министерства, то бобров либо будут отлавливать, либо просто разрушат плотины, и тогда они уйдут, так как не любят беспокойства.

Орнитолог Алексей Эбель считает, что опасности и вовсе не существует, потому что сотрудники Минприроды не допустят замерзания водоема из-за бобров, а вот из-за сильных морозов озеро все же может замерзнуть, такие случаи уже были.

Кстати, лебеди зимуют не только на озере Светлом, но и на других водоемах Лебединого заказника.

- Они прилетают на незамерзающие реки в заказнике, также еще одна крупная зимовка – в бийском поселке Молодежный. Порядка 200 птиц там наблюдают каждую зиму, - подчеркнул специалист.

Пока что точно не скажешь, сколько лебедей уже прилетело в Алтайский край переживать зиму. Традиционно, всероссийский подсчет водоплавающих зимующих птиц проходит во вторые или третьи выходные января. Дело это трудоемкое и требует большого числа специалистов, так как одновременно птиц считают сразу на всех водоемах, где они зимуют.

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