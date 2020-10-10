Лебеди начинают прилетать на зимовку на алтайское озеро

В прошлую зиму на озере насчитали более 1200 лебедей Фото: Дарья САВЕНКО

В Алтайском крае зафиксировали прилет лебедей на озеро Светлое, где они будут пережидать зиму. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на зимовку прилетели уже 140 птиц.

Прилет птиц подтвердили и местные жители, и специалисты заказника «Лебединый». Орнитолог Алексей Эбель отметил, что пролет этих благородных птиц по территории Алтайского края начинается в последних числах сентября.

- Вполне возможно, часть из них останется зимовать, а какая-то часть полетит дальше. На самом деле им эти озера не очень удобны. Лебеди любят открытые пространства, а у незамерзающих озер заросшие берега, поэтому птицы держатся и на других озерах Советского района, и в Обской пойме, где есть возможность кормиться. На этих водоемах лебеди будут до тех пор, пока не начнут замерзать, а потом перелетят на озера уже в пределах заказника, - отметил специалист.

В прошлую зиму, кстати, на озере насчитали более 1200 лебедей.

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