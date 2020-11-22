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Кормушки-хрущевки и кормушки-коммуналки: на «Трассе здоровья» появилась экзотичные домики для птиц

Их сделал барнаулец Сергей Корбан
Марина КОЧНЕВА
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На «Трассе здоровья» появилась экзотичные домики для птиц

На «Трассе здоровья» появилась экзотичные домики для птиц

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В ближайшие дни синоптики обещают морозы аж до минус 27 градусов. К этому времени многие заботливые горожане побеспокоились о птицах и развесили кормушки.

Так, например, барнаулец Сергей Корбан в этом году изготовил аж 30 «птичьих кафе». Все его кормушки не похожи одна на другую. Есть там, к примеру, «коммуналка» с несколькими отсеками, кормушка-«хрущевка» с тремя входами, и даже кормушка «База Динамо».

На «Трассе здоровья» появилась экзотичные домики для птиц

На «Трассе здоровья» появилась экзотичные домики для птиц

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В прошлом году я это делал Рубцовске, теперь решил повторить в Барнауле, - рассказывает Сергей.

Рядом с каждой кормушкой заботливо прикреплена «памятка». Горожанам напоминают, что птиц нельзя кормить черным хлебом, жареными орехами и семечками, соленым и жареным салом.

На «Трассе здоровья» появилась экзотичные домики для птиц

На «Трассе здоровья» появилась экзотичные домики для птиц

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Для птиц соль в любом количестве - смертельный яд» - гласит надпись на кормушке.

Бывший биатлонист Сергей Корбан не первый раз приятно удивляет людей. Как-то «Комсомолка» уже рассказывала, как он продал машину и потратил деньги на старые лыжи. В лыжной коллекции Корбана - всего 1500 экспонатов и более пятисот уникальных.

Сергей Корбан продал машину и потратил деньги на старые лыжи

Сергей Корбан продал машину и потратил деньги на старые лыжи

Фото: Олег УКЛАДОВ

Есть там, к примеру, и снегоступы уссурийские, сделанные из цельного куска дерева, и лыжи знаменитого спортсмена Ивана Гаранина, и чемпионские колодки, отданные Ольгой Орловой, ботинки 1963 года, лыжи чемпионки олимпийских игр 1964 года Евдокии Мекшило, в которых она начинала заниматься, и другие раритеты. В скором времени в планах Сергея Корбана открытие музейной экспозиции на лыжной базе « Стройгаз».

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