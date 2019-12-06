Барнаулец продал машину, чтобы собрать коллекцию старых лыж
Нынче на открытие лыжного сезона на базе «Динамо» красовались уникальные лыжи из коллекции барнаульца Сергея Корбана. Бывалые лыжники, глядя на раритеты из прошлого века, не скупились на эмоции: «Вот это да!», «Мой отец на таких бегал!», «Откуда?».
- Четыре года назад в Барнауле я случайно увидел на мусорке лыжи JRVINEN. В свое время они стоили, как легковой автомобиль, на них бегали члены сборной. Мне стало так обидно, что эти дорогие сердцу красавцы оказались на помойке, - рассказал Сергей Николаевич «Комсомолке».
Он задумчиво смотрел на лыжи, как на выброшенный осколок своей молодости. В свое время Сергей Корбан серьезно занимался биатлоном, был призером юношеских соревнований, даже ходил в экспедицию, организованную «Комсомольской правдой».
Коллекция Сергея КорбанаФото: Олег УКЛАДОВ
- Мы тогда прошли по сибирским лесам 1300 километров на лыжах, - вспоминает собеседник.
В итоге, душа бывшего спортсмена-биатлониста не выдержала, он вытащил лыжи из мусора, принес домой. Через два дня Корбан рассказал эту историю известному в городе бизнесмену, и лыжнику и тот предложил ему собрать коллекцию, а потом сделать для города музей.
- Я загорелся этой идеей, - рассказывает коллекционер - Стал собирать не только лыжи, но и раритетный инвентарь, шапочки, фото с лыжных походов, соревнований и т.д.
Азартный мужчина так увлекся этой идеей, что даже продал машину, чтобы покупать интересные экспонаты.
- Ну а что, - пожимает плечами Корбан, - я знаю одного авторитетного тренера, он всю жизнь без машины обходится.
Сегодня в его коллекции более 500 уникальных экспонатов. Их присылали из Москвы, Питера, из Грозного, других городов. Есть там, к примеру, и снегоступы уссурийские, сделанные из цельного куска дерева, и лыжи знаменитого спортсмена Ивана Гаранина, и чемпионские колодки, отданные Ольгой Орловой, ботинки 1963 года, лыжи чемпионки олимпийских игр 1964 года Евдокии Мекшило, в которых она начинала заниматься, и другие раритеты.
Коллекция Сергея КорбанаФото: Олег УКЛАДОВ
- Были истории, которые за душу трогали, - рассказывает Сергей Николаевич. - Позвонил в Питер по объявлению на Авито. Женщина, узнав, что я собираю экспозицию для будущего музея, прислала и лыжи «Красный октябрь», и палки, и ботинки, и спортивные штаны, в которых бегал ее отец, кроме этого кучу фотографий. Я просто доставку оплатил. Геннадий Петрович Шерстобитов - один из первых мастеров спорта на Алтае - сразу несколько интересных экспонатов отдал безвозмездно. На днях получил из Тюмени легендарные лыжи KNEISSL со звёздами Олимпийского чемпиона Михаила Девитьярова, это все очень радостно.
Сегодня экспозиция Корбана базируется в Рубцовске, где он работает заместителем директора одной из фирм. Между делом наш герой проводит в городе эффектные ретро-гонки на старых лыжах. Ну а в амбициозных планах - лыжный музей в Барнауле. По словам Сергея Корбана, возможно, он появится на одной из новых строящихся спортивных баз.
ИСТОЧНИК KP.RU