«Все врачи говорили, что умру, а вы в меня поверили»: известный алтайский хирург Юрий Тен отмечает 70-летие

Заслуженный врач РФ Юрий Тен Фото: Олег УКЛАДОВ

18 ноября известный алтайский детский хирург Юрий Тен отметил 70-й день рождения. Это уникальный специалист, которого бесконечно обожают и благодарят тысячи пациентов и их родственники.

Одно из первых поздравлений Юрий Васильевич получил от коллег – коллектива Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

- Спасибо вам за множества спасенных детских жизней, за многолетний труд, часто в ущерб своей личной жизни. За бесценный опыт, за ваши золотые руки хирурга! Спасибо за миллион часов, проведенных в операционной, думая только о хрупкой человеческой жизни, о судьбе маленького человека. Мы бесконечно счастливы и горды, что имеем возможность работать с таким человеком, как вы и перенимать опыт у лучшего, - говорится в поздравлении на странице медучреждения в Instagram.

А ведь все могло быть по-другому. Юрий Тен с самого детства был прилежным учеником, но порой его выгоняли с уроков за плохое поведение. Так что в тот период ничто в нем не выдавало усидчивого человека. А именно таким, отчасти, должен быть хирург, ведь порой оперативные вмешательства длятся часами, и поэтому требуется долгая концентрация. А еще он всерьез думал стать математиком. Про медицину подсказал старший брат, и Юрий Васильевич его послушался. Начал учиться и понял: «Мое!». Так что и брату стоит сказать спасибо за выдающегося медика.

Число благодарных пациентов уже не счесть. Тен берется даже, казалось бы, за самые безнадежные случаи. Кто-то скажет, что сильно рискует, а он ответит, что спасает жизни. Многочисленные медицинские сайты забиты отзывами, которые без слез просто невозможно читать:

- Огромное вам спасибо, Юрий Тен! 12 лет назад вы спасли мне жизнь когда мне было 2 недели! Сегодня бабушка видела вас по телевизору и поблагодарила вас! Еще раз огромное вам спасибо! Я вас никогда не забуду! Пациентка 2007 г.

- Целуем Ваши руки, дорогой Юрий Васильевич. Здоровья Вам и долгих лет. Спасибо за внучку. Вы спасли нашу семью.

- Юрий Васильевич доктор от бога. Оперировали моего сына 26 февраля, когда ему было всего 5 дней. Вы подарили жизнь не только нашему мальчику, а всем нам. Нет таких слов, чтобы выразить благодарность. Материнское спасибо и низкий вам поклон.

- Я Ваша была пациентка, хочу 10000 раз спасибо за жизнь, вы действительно профессионал своего дела, подарили мне жизнь в 4 года и в 8 лет, все врачи с рождения говорили, что я не выживу, но Вы в меня поверили, благодаря Вам я живу сейчас, я закончила 9 классов, сейчас учусь в колледже, хожу на любимые танцы, несмотря на диагноз, спасибо, что делали мне операцию, давали мне шансы на жизнь, даже до сих пор доктора не верят, что я с таким диагнозом живу. Спасибо Вам, помню Вас и до сих пор, как перед операцией Вы говорили: "Принцесса приехала". И как перед операцией мне на боку рисовали где будете делать надрез, и когда была маленькой не хотела уходить из больницы. Дай Бог Вам здоровья, долгих лет жизни, я Вас никогда не забуду.

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