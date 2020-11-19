«Больше вы меня не найдете»: в алтайском селе больше недели ищут подростка с татуировкой на шее

Родные, односельчане и десятки силовиков и волонтеров сейчас разыскивают подростка Фото: Олег УКЛАДОВ

Десятый день небольшое алтайское село стоит на ушах… 17-летний Вячеслав (имя изменено, прим. ред.), подросток с татуировкой на шее, пропал еще 9 ноября, до сих пор о нем ничего не известно. В вечер исчезновения он гостил у друзей, там его последний раз и видели. «Комсомолка» попыталась выяснить, где может находиться несовершеннолетний.

Ушел со психом

Вячеслав – третий из пяти детей в семье. Двое его старших братьев уже женились и покинули родительское гнездо, а мальчик продолжал жить с мамой с двумя младшими сестрами. Мама Вячеслава призналась корреспонденту «КП», что он – самый трудный ребенок, очень вспыльчивый, но при этом отходчивый:

- Характер у него сложный. Он даже в семье пытался идти на провокацию, но мы все переводили в шутку, - говорит Наталья.

По словам мамы, Вячеслав раньше никогда не пропадал. Да, иногда не ночевал дома, но всегда предупреждал.

- Если он у друзей оставался, то предупреждал. Мы всегда были на связи, созванивались пару раз в день, я даже ночью ему иногда звоню, чтобы поинтересоваться, как он, если остался где-то. 9 ноября в обед ему мы ему купили новый телефон, это в честь предстоящего дня рождения – 24 ноября ему исполнится 18 лет. И он пошел к друзьям, - отметила женщина.

В день исчезновения, 9 ноября, Вячеслав позвонил маме и сказал, что ночевать останется у друга, а утром оттуда пойдет на работу. Парень работает сборщиком в мебельном цеху, это как раз недалеко от магазина, в котором трудится Наталья.

- Утром 10-го я ему звонила, телефон был недоступен, стала ждать сына на обед, ведь он постоянно ко мне за едой приходит с работы, но его все не было. Уже часов в пять вечера я начала обзванивать друзей. Они сказали, что поссорились с Ярославом, он психанул и, хлопнув дверью, сказал: «Больше вы меня не найдете», - добавила Наталья.

«Был под воздействием»

- В последнее время я заметила, что он какой-то неадекватный – появились психозы. До меня доходили слухи, что его новые друзья употребляют наркотики, и тут они сказали, что в день пропажи Вячеслав был под воздействием сильного лекарственного препарата, - призналась женщина

Мама подростка не верит, что он мог целенаправленно сбежать из дома, ведь после даже самых сильных ссор он находил причину, чтобы с ней помириться, первый шел навстречу. По мнению Натальи, его стоит искать вдоль трасс: вдруг одурманенный решил куда-то уйти пешком, например, в Барнаул.

Кстати, несмотря на все сложности характера, подросток, по словам его мамы, очень добрый и отзывчивый. Он очень мечтал пойти в армию. Вот-вот должна была прийти повестка. Это еще один аргумент в пользу того, что сбегать из дома ему было не зачем.

Что говорят гадалки

Родные, знакомые, односельчане и десятки силовиков и волонтеров сейчас разыскивают Вячеслава. Прочесали озеро, в которое, как предполагалось, он мог упасть и утонуть, осматриваются дома и хозяйственные постройки, лес. Однако до сих пор ни единого следа не найдено. Наталья от безвыходности обратилась с просьбой помочь в группу эзотериков, которые помогают в поиске пропавших. Одна из подписчиков, таролог Лариса Лаура попыталась спросить карты о том, где может находиться несовершеннолетний.

- Возможно, перед ним ставили какой-то выбор, но он отказался от любых вариантов, сказал, что не будет что-то делать. Возможно, была ссора из-за девушки, замешаны тут и деньги. Стопроцентно карты не говорят, что он мертв, поэтому, может, все-таки случилось чудо. Ситуация неоднозначная, - рассказала она на своем видеоканале в YouTube.

Напомним, ранее следком по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления.

Ориентировку на Вячеслава (имя изменено, прим. ред.) мы размещали ранее.

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