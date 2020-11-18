В алтайском селе девятый день ищут пропавшего подростка с татуировкой

Ориентировка на пропавшего Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 17-летнего Ярослава Прокопенко в селе Завьялово. Как сообщили в региональном следкоме, 9 ноября он ушел из дома на работу, с тех пор его местонахождение неизвестно.

- Следователи и криминалисты проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчез несовершеннолетний. С помощью техники осматриваются жильё и возможные места пребывания разыскиваемого. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления, - отметили в СУ СК по Алтайскому краю.

Парню на вид 18 лет, худощавое телосложение, рост 175 см, волосы светло-русые, карие глаза. Из особых примет – татуировка в виде штрихкода на шее. Был одет в синюю куртку, темно-синие штаны и темные кроссовки.

Тех, кто располагает информацией о подростке, просят позвонить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).