На Алтае Роману Виктюку вручили медаль за вклад в развитие культуры края

Роман Виктюк приезжал на Алтай и в качестве эксперта театрального фестиваля Фото: Олег УКЛАДОВ

17 ноября в Москве на 85-м году жизни скончался известный театральный режиссер Роман Виктюк. Несколько лет назад он был частым гостем в Алтайском крае.

В октябре стало известно, что мэтр заразился коронавирусом, но потом его коллеги сообщили, что Роман Григорьевич пошел на поправку. Он оставался в клинике для восстановления под присмотром врачей, однако накануне из клиники пришла страшная новость – режиссер скоропостижно скончался.

- Причина, как установили врачи, - тромбоэмболия, - сообщила пресс-служба театра Виктюка.

Врачи просто не смогли спасти великого режиссера. Свой последний, 84-й день рождения, он встретил в клинике и не успел отметить торжество с близкими и коллегами.

Особая земля

В 2010 году Роман Виктюк поставил в алтайском драмтеатре спектакль по повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики!». Постановка была посвящена 65-летия Великой Победы. Именно поэтому первыми зрителями стали ветераны войны. Репетиции шли несколько месяцев. По словам самого режиссера, Алтайский край был выбран не случайно: «Это особая земля, поцелованная богом», - говорил он.

- Эту землю я любил заочно, даже потому что здесь бывал Николай Рерих. Очень важно осознавать – если в тебе нет любви, и если ее нет в артистах, с которыми ты работаешь, то твой труд не вызовет у публики ликования, - добавлял Виктюк.

Актеры признавались, что работать с режиссером сложно, но интересно. Он много требует, но и сам полностью отдается процессу и выдает огромное количество информации.

- Работа с Романом Григорьевичем довольно сложна, он выворачивает наизнанку, делает из меня то, что хочет видеть. Я это чувствую и преображаюсь под задуманный им образ, - говорил начинающий актер Сергей Семенов.

В 2011 году за вклад режиссера в развитие культуры и искусства края Роман Виктюк был удостоен медали Алтайского края «За заслуги перед обществом».

Уходят гении

- С Романом Григорьевичем мы были знакомы давно, еще когда он приезжал ставить спектакль в алтайском драматическом театре, - рассказывает директор Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина Ирина Лысковец. – Уже позже, в 2014 году, когда мы проводили первый Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина, я задумалась, кого можно было бы пригласить в качестве эксперта и члена жюри. Так как мы с Виктюком неплохо общались, я решила позвать его. Он приехал с большим удовольствием! Он как всегда был весел, одет по молодежному, хотя уже тогда был в возрасте, но Роман Григорьевич всегда был в тренде, шел в ногу со временем. Как режиссер, наставник, руководитель, учитель он, конечно же, глыба!

Так получилось, что именно тот театральный сезон открывался премьерой ученицы Романа Виктюка Виктории Олифировой. Она поставила для МТА спектакль по пьесе Эдварда Радзинского «Еще раз про любовь». Им же открыли и фестиваль. Так что мастер лично смог оценить работу своей студентки.

Режиссер поставил в Барнауле спектакль к 65-летию Великой Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

- Время от времени, в поездках в Москву, мы с ним созванивались, он давал какие-то свои советы… Очень жалко, - продолжает Ирина Владимировна. - Сейчас страшное время. Друг за другом уходят легенды: Жванецкий, Джигарханян, теперь Виктюк… Уходят мощные, невероятно профессиональные, талантливые и, как говорят, «Богом в темечко поцелованные» люди. Кто будет после них? Я не вижу таких гигантов. Школа была другая, время было другое. Это совершенно другое поколение, поколение, которое пережило войну, очень много страданий. Именно поэтому в них присутствовало сочувствие, благородность и, конечно же, талант.

Человек-спектакль

Роман Виктюк жил театром. Это было для него и любимое дело и отдушина и образ жизни. Кто-то мог назвать его эпатажным, но во всем этом был настоящий Виктюк. К нему шли учиться и работать. Он до последнего отдавал всего себя искусству лицедейства.

- Вся его жизнь была яркая, а работы мощные, грандиозные. Люди, которые поглощены своей работой и в обычной жизни необычные, - говорит Ирина Лысковец. – Работа для него - это была его жизнь. Если бы вы побывали на его репетиции, то обязательно бы влюбились в него и сидели с открытым ртом. Сами по себе они уже были спектаклем. Наблюдая за ним, ты уже получаешь удовольствие. Гениальный человек! В людях той эпохи присутствует безумное взаимоуважение, в том числе к работе других. Сейчас мало кто обладает такими качествами. Слова красивые остались, а кто за ними стоит… Роман Виктюк многое давал своим ученикам и актерам. Когда уходят великие – это потеря. Благо, что он оставил учеников после себя, но все равно это другое поколение…

Роман Виктюк будет похоронен на своей родине – во Львове, в семейном склепе. Сейчас решается вопрос о перевозке тела в Украину.

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