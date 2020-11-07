На Алтае Жванецкому предлагали стать «соавтором открытия секрета бытия»

Жители Алтайского края скорбят о Михаиле Жванецком и вспоминают выступление классика в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

6 ноября на 87-м году жизни скончался известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Жители Алтайского края скорбят вместе со всей страной.

Жванецкий трижды давал концерты в нашем регионе. Последнее его выступление в Барнауле состоялось 19 февраля 2007 года. О визите вспоминает один из организаторов того концерта Михаил Герцович:

– Сатирик приехал за день до выступления. Свободный день он провел в Белокурихе, туда его увезли на автомобиле бизнес-класса. Водитель ждал сатирика, чтобы доставить обратно в Барнаул. Но когда мы вышли на крыльцо, писатель спросил, один ли я в машине и предложил поехать вместе. По дороге мы много общались. У часовни Евдокимова (установлена на месте его гибели – прим. авт.) Михаил Михайлович попросил притормозить. Мы вышли, он сказал: «Выключи радио и давай немного помолчим». Мы простояли в тишине несколько минут.

Михаил Жванецкий и Михаил Герцович Фото: Олег УКЛАДОВ

Всегда аншлаг

Концерт Жванецкого в 2007 году проходил в кинотеатре "Мир". В зале собрались почти 900 человек.

– Михаил Жванецкий – интеллигентный, умный сатирик, человек с большой буквы. Он всякий раз душевно разговаривал со своими зрителями, невозможно было оставаться равнодушным. В юморе Михаила Михайловича была позитивная ирония, которая всегда давала надежду, – говорит Михаил Герцович.

Кстати, на том выступлении присутствовал и фотокорреспондент «Комсомолки» Олег Укладов, который также поделился своими эмоциями:

– Зал был полный, люди аплодировали и много смеялись. Михаил Михайлович охотно общался с публикой, – рассказал Олег Станиславович.

Михаил Жванецкий в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Общение с журналистами продолжилось на пресс-конференции, а затем – в гримерке после концерта.

- Он общался не только с журналистами, но и с поклонниками, фотографировался и раздавал автографы. Со всеми был дружелюбен, очень приятный человек, – добавил пресс-секретарь АГМУ Сергей Белокон, который в то время работал фотографом в «Газете №1».

Подарок от изобретателя

Кстати, накануне концерта Жванецкого в 2007 году в редакцию “Комсомолки” пришел местный изобретатель - Иван Алешков, который очень просил передать сатирику папку с информацией о его уникальной разработке - незамерзающей проруби.

Журналисты КП выполнили просьбу, однако как к изобретению отнесся сам Михаил Жванецкий, неизвестно. На фотографиях встречи с сатириком видно, что на столе классика лежит папка от Алешкова, на ней написано “Михаилу Жванецкому, как соавтору открытия секрета бытия”.

Алтай скорбит

– Я каждый год поздравлял классика с днем рождения, он у него 6 марта, а умер 6 ноября, вот так совпало… Конечно, это невосполнимая потеря, скорблю вместе со всеми. Михаила Михайлович ушел, а его творчество будет жить дальше. Очень мало осталось таких светлых и позитивных людей, – добавил Михаил Герцович.

Михаил Жванецкий в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края скорбят и вспоминают любимые цитаты писателя. На своих страницах в социальных сетях многие пишут, что новость о смерти Михаила Жванецкого застала их врасплох и сожалеют, что из жизни уходят мэтры.

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