Алтайского зоозащитника подозревают в организации охоты для богатых на краснокнижных баранов

Алтайский горный баран – самый крупный представитель своего вида, занесен в Красную книгу. Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

14 ноября на границе с Сайлюгемским национальным парком сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержали трех мужчин с огнестрельным оружием. По официальным данным пресс-службы нацпарка, группа была замечена на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов, которые являются исчезающим видом и занесены в Красную книгу. В числе задержанных, по данным нацпарка, местный житель, бизнесмен из Москвы и … руководитель экологического фонда «Аргут», зоозащитник Эрмен Суркашев.

Прикрываясь козлом

- Задержанный Эрмен С. совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации. Кроме того, на общественных началах трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных, - указано в сообщении, размещённом на официальном сайте нацпарка, - По словам задержанных, группа прибыла для охоты на сибирского горного козла.

Однако, по словам сотрудников нацпарка, экологам и местным жителям известно, на данном участке козероги давно не обитают. За 10 лет исследований именно на этой территории ученые национального парка не зарегистрировали ни одной особи.

- Единственное копытное, которое здесь фиксируют - аргали. На данной территории сосредоточена крупнейшая группировка алтайского горного барана в России. Сейчас у аргали идет активная фаза гона: животные сконцентрированы в крупные стада. Рядом с одним из таких и были задержаны нарушители, - поясняют в пресс-службе нацпарка.

А была ли вообще охота?

Эрмен Суркашев рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Барнаул» свою версию произошедшего. По его словам, он приехал на место для оценки территории нацпарка.

– Недавно проходило слушание по поводу расширения Сайлюгемского нацпарка на сельхозугодия. Я как эксперт был приглашен оценивать территорию, - говорит Суркашев.

По его словам, в компании с ним был вовсе никакой не бизнесмен, а такой же эксперт, член ассоциации оленеводов. А третий мужчина, которого в некоторых СМИ назвали организатором трофейных охот, бывший сотрудник нацпарка, который хорошо знал место и выступал в качестве проводника.

– Мы приехали на заставу. Оказывается, на пограничной зоне нужно уведомить о своем приезде за три дня, мы этого не знали. Сотрудник погранслужбы принес уведомление, и я его заполнил этим же числом – 14 ноября. Он нас пропустил, мы проехали. Смотрим – пограничники, мы подъехали к ним спросить дорогу. А они поинтересовались, почему мы не уведомили о своем прибытии за три дня. Я сказал, что это недоразумение, мы ведь вашу заставу проехали. Мы поехали разбираться на заставу, оказалось, что сотрудник был не в курсе, что должен был пропустить нас только через три дня после уведомления. Они обвиняют меня в том, что мы не подождали три дня и проехали пограничную зону. Никакой охоты мы не вели. Сотрудники погранслужбы в своих объяснительных написали, что было оружие было зачехлено, охоты не велось, – рассказал Эрмен Суркашев.

Как подчеркивает Суркашев, никаких баранов рядом не было, они сами подъехали к пограничникам спросить дорогу.

Хотел возглавить нацпарк

Почему пресс-служба нацпарка выдала именно такую информацию, Суркашев объясняет очень просто:

– Летом я претендовал на должность директора нацпарка «Сайлюгемский», но не прошел последний этап. Я рассматриваю это как фейковую новость, чтобы дискредитировать меня как будущего директора национального парка. Какой человек может приехать туда, уведомить заставу и охотиться при этом на архаров? Это нонсенс! Но повернули все вот таким образом. Пресс-служба нацпарка «Сайлюгемский» разбирается в экологических темах и знает, что тревожит общественность. Нам предстоят судебные разбирательства с пресс-службой, - говорит Суркашев.

Чтобы узнать, при каких обстоятельствах все же сотрудники ФСБ задержали компанию, мы направили запрос в пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай.

Справка КП

Алтайский горный баран – самый крупный представитель своего вида, занесен в Красную книгу. По результатам мониторинга в 2019 году в стране насчитывалось чуть более 1400 особей редкого барана. Охота на него запрещена. На территории Национального парка «Сайлюгемский» запрещен любой вид охоты.

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