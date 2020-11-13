Как и где в Барнауле бесплатно получить лекарства от коронавируса

Медикаменты нельзя будет получить бесплатно в аптеке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Со следующей недели в Барнауле должны начать выдавать бесплатные лекарства от коронавируса.

– Дефицит лекарств в аптеках Барнаула сохраняется. На следующей неделе мы планируем начать выдачу бесплатных лекарств больным, которые проходят лечение на дому, что должно снизить социальную напряженность, — сказала на заседании городского штаба начальник отдела оказания медпомощи взрослому населению Минздрава края Жанна Вахлова.

В региональном Минздраве объяснили, кто и как может получить препараты. Лекарства будут получать пациенты, у которых лабораторно подтвержден COVID-19 и при этом они официально лечатся на дома. Без положительного теста бесплатные медикаменты получить не удастся.

Список препаратов перечислен в девятой версии временных методических рекомендаций по лечению коронавируса. Среди них «Азитромицин», «Амоксициллин», «Фавипиравир», парацетамол, гидроксихлорохин и другие медикаменты. Набор лекарств зависит от схемы лечения, которую назначают пациенту в зависимости от степени тяжести.

За препаратами в аптеку идти не нужно, их будут выдавать в самой медицинской организации. Так как больные коронавирусом должны соблюдать самоизоляцию, доставлять лекарства будут с помощью волонтеров. Конкретных ограничений по количеству медикаментов нет.

– Лекарственные препараты будут выдаваться согласно медпоказаниям и схемам лечения, – подчеркнули в Минздраве.

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