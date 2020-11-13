В Алтайском крае может вырасти тариф на электроэнергию

Цена может вырасти на 2%. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае могут повыситься цены на электричество. Такие последствия возможны, если установят единые тарифы в Республике Алтай и Алтайском крае.

Идею правительства РФ установить единые тарифы для смежных регионов одобрил президент. Для этого необходимо обоюдное согласие губернаторов субъектов. Высокие тарифы в Республике Алтай связаны со значительной протяженностью электросетей, горной местностью и низкой плотностью населения. При этом в регионе нет промышленных предприятий, которые бы были крупными потребителями электричества.

Если два Алтая начнут «питаться» одной электроэнергией, то это значительно снизит тарифы в Республике, но при этом ударит по кошельку жителям Алтайского края.

– По предварительным расчетам комитета снижение тарифа на передачу для потребителей Республики Алтай произойдет более чем на 40%, для потребителей Алтайского края увеличится на 4,5%. При этом конечная цена на электроэнергию для потребителей Республики Алтай снизится на 25%, для потребителей Алтайского края вырастет на 2 %, – сообщает пресс-служба комитета по тарифам Республики Алтай.

Изменения могут поставить жителей Алтайского края, где сконцентрирована основная выработка электроэнергии, в менее выгодное положение по сравнению с жителями соседнего региона.

Вопрос по совместному тарифному регулированию двух регионов обсудил глава Республики Алтай Олег Хорохордин с генеральным директором «Россети Сибирь» Павлом Акилиным на совещании по развитию энергосетевого комплекса региона. Пока что оцениваются тарифные последствия и особенности совместного регулирования цен.

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