Гейзерное озеро в Горном Алтае предлагают сделать памятником природы

Гейзерное озеро близ села Акташ (фото: Марина Колотовкина)

Ассоциация туристских организаций Республики Алтай обеспокоена излишней активностью гостей региона и их отношением к достопримечательностям. В частности, это касается Гейзерного озера.

По словам местных жителей, еще десять лет назад об бирюзово-голубом озере близ села Акташ никто не знал. Этому есть объяснение – о нем не знал никто. Ученые до сих пор гадают историю происхождения водоема и его возраст. По одному из предположений, озеро появилось только в 2003 году в результате сейсмической активности.

Гейзерное озеро совсем небольшое – около 30 метров в диаметре. Ярко-голубой цвет получается из-за чистой воды и смеси голубой глины и песка. Подпитывается оно за счет одного большого родника, который бьет прямо из-под дна и четырех маленьких впадающих ручьев. Именно поэтому рисунок всегда меняется – то круги, то разводы. Причем смену «картинки» можно заметить невооруженным взглядом, просто если чуть-чуть подольше задержаться на берегу.

- Аналогичные водоемы есть в Йеллоустоунском заповеднике США, но там их наличие обусловлено вулканической активностью, - пишет портал «Новости Горного Алтая».

После того, как в этом году на Алтай ринулись тысячи туристов, среди которых в том числе были медийные личности, озеро набрало небывалую популярность и известность. Вместе с ней начались проблемы: стало заметно больше мусора, а особо предприимчивые личности устраивали на озере рекламные акции – запускали в воду матрасы, постельное белье, катались на каяках, бросали в воду другие посторонние предметы. На пользу ему это точно не идет.

Именно поэтому Ассоциация туристских организаций Республики Алтай направила главе региона Олегу Хорохордину и спикеру Эл Курултая Владимиру Тюлентину предложение присвоить Гейзерному озеру статус памятника природы. По мнению авторов инициативы, это позволит защитить объект от вандалов.

- Мы искренне считаем данный природный объект сакральным местом для коренных жителей и предлагаем рассмотреть и положительно решить вопрос о придании озеру статуса природного памятника республиканского значения, - говорится в обращении.

Вместе с этим они просят вернуться к теме геопарка «Алтай», в рамках существования которого предполагаются бюджетные вливания в сохранность природных объектов, а также разработка более щадящей схемы поседения озера в туристско-экскурсионных и познавательных целях.

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