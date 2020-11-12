В мэрии Барнаула обсудили, как технически переоборудовать здание «Посуда Центра» под ковидный госпиталь

В ближайшее время выберут генерального подрядчика на выполнение работ и заключат договор аренды с собственником помещения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Здание «Посуда Центра» на Ленина, 154 в Барнауле продолжают переделывать в ковидный госпиталь. На прошлой неделе оттуда вывозили все имущество магазина и разбирали стеллажи. Теперь помещение нужно подготовить технически. По этому вопросу мэр города Вячеслав Франк провел заседание рабочей группы по организации развертывания инфекционного госпиталя.

– В правительстве региона этот вопрос находится на особом контроле, мы готовы к совместной работе, к решению всех возникающих вопросов, - подчеркнул Александр Климин, заместитель председателя Правительства края.

В ближайшее время специалисты «Алтайгражданпроекта» подготовят проект по техническому перевооружению здания. Особое внимание они должны уделить системам безопасности.

Также скоро выберут генерального подрядчика на выполнение работ и заключат договор аренды с собственником помещения. Этим займутся Минздрав и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Мэр города Вячеслав Франк еще раз подчеркнул, что для успешного развертывания нового ковидного госпиталя необходима слаженная работа всех ведомств.

– Госпиталь нужен, в первую очередь, для того, чтобы оказывать своевременную медицинскую помощь жителям города и края. Только вместе мы справимся с этой задачей, - отметил он.

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