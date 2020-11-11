Прививка не спасла: на Алтае три вакцинированных медика заразились ковидом

Ранее в регионе привили от ковида 42 медработников Фото: Олег УКЛАДОВ

Три медика в Алтайском крае заболели коронавирусом, несмотря на вакцинирование от инфекции. Ранее в регионе привили от ковида 42 медработников.

О заражении медиков сообщила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова, которая сама вошла в число привитых. В краевом Минздраве официально подтвердили информацию и объяснили, почему прививка не подействовала.

Дело в том, что вакцина двухкомпонентная – между первой и второй прививкой должно пройти три недели. Иммунитет окончательно формируется лишь через 21 день после второго введения вакцины, но ведь до этого момента достаточно времени, чтобы успеть заразиться.

- Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения, - отметили в министерстве.

Напомним, осенью край получил первые 42 дозы отечественной вакцины «Спутник V». В первую очередь вакцинировали медработников. Получили ее лишь те, у кого не было титров антител о перенесенной инфекции и иммуноглобулина класса «М», свидетельствующих о возможном начале заболевания.

Ожидается, что до конца ноября в край поступит еще 2005 доз вакцины.

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