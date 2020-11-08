В Барнауле в один день умерли известный профессор и писатель

Иван Кудинов/Валерий Киселев. Фото: личный архив/ сайт АГМУ

В Барнауле скончался известный профессор Валерий Киселев, ему было 78 лет. По словам знакомых, у него был коронавирус, но кроме этого, мужчина имел ряд тяжелых заболеваний. Смерть наступила 7 ноября.

Заслуженный врач

- Валерий Иванович – выдающийся человек, который наравне с целой плеядой великих профессоров, таких же, как он, олицетворяет наш родной Алтайский государственный медицинский университет. Коллектив скорбит о невосполнимой потере, - пишут его коллеги.

Валерий Киселев родился в Иркутске. Окончил лечебный факультет алтайского «меда» в 66-м году, а спустя восемь лет стал деканом лечебного факультета. В 1986 году ему присвоено ученое звание профессора. Ему принадлежат около 300 научных публикаций, в том числе 14 монографий (три из которых опубликованы в странах ЕС и США), двухтомного учебника для студентов вузов «Основы физиологии человека», первого в РФ двухтомника учебных программ для ЭВМ по курсу нормальной физиологии, сообщает АГМУ.

- Награжден медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «За освоение целинных и залежных земель», благодарственными письмами Президента Российской Федерации, Министерства здравоохранения РФ, Администрации Алтайского края. Отмечен знаками Министерства здравоохранения РФ, Министерства транспортного строительства РФ, ЦК ВЛКСМ, Почетными грамотами администраций Алтайского края и Барнаула, - пишет вуз.

Ушел писатель

Кроме того, в этот же день умер известный алтайский писатель Иван Кудинов. Ему было 88 лет. Трагическое известие сообщил его сын Артем Кудинов.

Иван Павлович является автором исторических романов «Окраина», «Переворот», «Каракорум», «Стихия», которые издавались в Москве, Барнауле, Новосибирске, сообщает «Толк».

- Умер отец. Иван Павлович Кудинов. 19.1.1932 - 7.11.2020. Прости и прощай, папа... – написал его сын на своей странице в соцсети.

В комментария под постом знакомые пишут:

- Прими, Артем, соболезнования. Мы ведь с Иваном Павловичем в родстве через Комсомолку. Он был первым собкором на Алтае. Но талант писателя взял верх над журналистикой. Знал его лично. Отмечал скромность, доброжелательность. Он не любил много говорить, не любил шумихи вокруг себя. В тогдашней шумной, клокощущей среде алтписа это было редкостью, - вспоминает Виктор Горлов.