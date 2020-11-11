Из-за бубонной чумы на Алтае продлили запрет на охоту на сурков до осени 2022 года

В соседней Монголии за год чумой от сурков заразились больше 20 человек, трое умерли Фото: Анна СЕМИНА

В 2020 году в соседних с Республикой Алтай монгольских районах было зафиксировано больше 20 случаев заражения людей бубонной чумой, а так как и в горном регионе существуют природные очаги, охоту на грызуна запретили до 30 сентября 2022 года.

Мала блоха, да опасна

Соответствующее решение закреплено в постановлении Республики Алтай № 328 «О запрете охоты на сурка в охотничьих угодьях муниципального образования «Кош-Агачский район» от 15 октября 20202 года.

- Принятие указанного нормативного правового акта продиктовано напряженной эпизоотической и эпидемиологической ситуации в природном очаге чумы и на приграничной территории Республики Алтай в Кош-Агачском районе. С 2014 года данное постановление о запрете охоты на сурка ежегодно пролонгируется, - отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Практика доказывает, что опасно даже нахождение вблизи природного очага. В группе риска животноводы и гости стоянок, находящихся на эпизоотических участках. При этом совершенно не обязательно пробовать мясо сурка, достаточно укуса блохи, которая жила на зараженном животном. Но, безусловно, шансов на заражение в разы больше у тех, кто употребляет мясо в пищу.

Более 20 зараженных

Так с 2014 по 2016 год в Кош-Агачском районе были зарегистрированы три случая заражения бубонной чумой. Несмотря на официальные запреты, все они произошли по причине охоты на сурка и разделки тушек. В прошлом году в соседней Монголии подтвердили две смерти людей. Они также употребляли в пищу мясо грызуна.

Но в 2020 году ситуация обострилась. В Монголии официально подтвердили 22 случая заражения. Последний – в конце сентября у 25-летней жительницы провинции Ховд. Ее госпитализировали, а 19 человек, с которыми она контактировала посадили под строжайший карантин. Медики полагают, что девушка могла заразиться после того как съела мясо тарбагана (монгольского сурка).

Всего же с начала года скончались трое: 42-летний житель Ховдского аймака, 15-летний юноша из аймака Говь-Алтай и 38-летний житель Завханского аймака. Впрочем, согласно заключению федерального Роспотребнадзора, случаи заражения на монгольской стороне, несмотря на приграничное положение не несут угрозу для жителей Республики Алтай.

Тем не менее, эпизоотическая ситуация в Кош-Агачском районе находится на постоянном контроле и местными специалистами оценивается как напряженная.

- В прошедшем сезоне впервые за весь период наблюдения возбудитель чумного микроба основного подвида выделен на территории плато Укок, - добавляют в региональном Роспотребнадзоре. - В настоящее время Горно-Алтайский высокогорный очаг наиболее активен из всех природных очагов чумы в Российской Федерации и СНГ, как в эпизоотическом, так и в эпидемическом отношении.

Специалисты не исключают вероятности того, что в сезоне 2021 года территория по которой будет разноситься зараза будет расти. В этом же году случаев браконьерской охоты на сурка не было выявлено. Однако стоит напомнить, что отлов грызуна считается уголовным преступлением. Предусмотрен штраф в 120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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