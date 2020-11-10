В Барнауле умер легендарный игумен Паисий, к которому ехали за советом с разных концов света

Паисий курировал стройку красивейшего храма Архангела Михаила в Барнауле

В ночь на 10 ноября 2020 года в Барнауле на 97-м году жизни скончался старейший клирик Алтайской Митрополии игумен Паисий (Михаил Олексюк). К этому мощному седовласому человеку до последних дней приходили паломники за советом или благословением со всего света. Когда я видела его примерно год назад, улыбаясь, говорил, что "смерти бояться не надо, но молодым лучше думать о жизни".

В своей жизни этот легендарный человек трижды "воскресал" из мертвых. В 1948 году 23-летнего Михаила отправили в Соликамск, так как во время войны он учился в Бухаресте при немцах. Воронок подъехал, когда талантливый парень вернулся в родные Черновцы, родня радостно сидела за столом… Строгие мужчины, выйдя из автомобиля, вежливо сказали: "Собирайтесь, надо кое-что уточнить". Сестра Зоя, побледнев, кинула в котомку калачи, сало и чеснок. Военные в ответ на это улыбнулись - ни к чему, мол, это лишние хлопоты. До машины шли аккуратно, а потом резко забросили его внутрь, как в мешок.

А через год тюрьмы Михаила в числе других неблагонадежных отправили на лесоповал в Соликамск. В вагоне, набитом людьми, как сельди в бочки, было адски жарко и не было воды. Во время остановок счастливцам удавалось уговорить солдат-охранников набрать воды из луж. Кто-то снимал за это золотые зубные коронки … Когда приехали на место, мертвецов из вагона выбрасывали штабелями. Выбросили и Михаила, но увидели, что "ожил".

Второе "воскрешение" было в лагерном морге уже в Караганде. Там на каменоломне Олексюка засыпало камнями. Рабочего откопали бездыханного и отвезли в лагерный морг в мешке. Среди ночи Михаил очнулся, снял мешок и с ужасом огляделся. Рядом в "холодильнике" лежали другие трупы. Стянув с них мешки, воскресший бегал до утра по ледяной камере. Пока не привезли нового покойника. Медики потом в лагерной больнице долго были в шоке: "Ты же, парень, был реально мертв, когда в морг отправляли, пульса не было…".

И был еще один случай встречи со смертью. За неделю до 90-летнего юбилея, Михаил Олексюк (теперь уже старец Паисий) попал в жуткое ДТП. И опять медики ахали и восхищались. Другой бы концы отдал, а этот выкарабкался.

К вере Паисий пришел с детства, но монашество принял уже в зрелом возрасте, после смерти жены. После лагерей он остался жить в Сибири. До пострига в монахи Михаил Олексюк работал прорабом, в 56 лет стал мастером спорта по планерному спорту - в арсенале батюшки было аж более 1000 прыжков с парашютом! И еще на его счету несколько построенных храмов. Последний - красивейший храм во имя Архистратига Божия Михаила на Новосиликатном. Там и будет прощание с мощным старцем. О точном времени отпевания и прощания пока неизвестно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трижды "оживший" из мертвых: как алтайский священник вырывался из крепких лап смерти

Священник из Барнаула несколько раз вырывался из цепких лап смерти. «Черная старуха» прижимала его рьяно, но каждый раз обламывала зубы… (подробнее)