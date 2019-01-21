Трижды оживший из мертвых: как алтайский священник вырывался из крепких лап смерти

94-летний священник из Барнаула несколько раз вырывался из цепких лап смерти. «Черная старуха» прижимала его рьяно, но каждый раз обламывала зубы…

Воскрешение первое: «Поезд в ад»

1948 год. Вагон был похож на набитую бочку. Люди, как живая сельдь, задыхались от жажды и пекла. Среди практически бездыханных был и Михаил Олексюк (так когда-то в миру звали отца Паисия). 23-летнего Михаила везли на лесоповал в Соликамск.

В неблагонадежные талантливый парень из Черновцов попал за то, что учился в годы войны в университете Бухареста. Полиглот, скрипач, хореограф - талантами его восхищались и преподаватели, и друзья-студенты.

- Забрали меня, когда я вернулся из Румынии к больному отцу на Украину, - рассказывает Паисий. - Родня встретила радостно, но песни за накрытыми столами оборвали мужчины в строгих костюмах. Со словами: «Надо кое-что выяснить» вежливо вывели, а потом резко забросили в машину... Приговор огласили через два года - восемь лет лагерей.

В адовом вагоне не было воды. Однажды поезд затормозил на несколько часов в поле под палящим солнцем. Дошло до того, что люди снимали свои коронки с зубов, давали охранникам, чтобы те набрали хоть какой жидкости. Солдаты брали ее из луж от лошадиных копыт… От этого пойла из копытца началась страшная диарея. Когда приехали в Соликамск, в вагоне пахло вонью и смертью.

Михаила бросили в штабеля мертвецов. Но жизнь в нем теплилась, в бреду всплывали картинки из детства. Вот он играет на скрипке, радуя маму, вот он бежит к крестному - краснодеревщику, тот делает оклады для икон, с одной из них ему улыбается Богоматерь.

- Смотри-ка, один ожил, - раздался грубоватый голос сверху.

Воскрешение второе: «Мешки покойников»

После северного лесоповала Михаила переправили на каменоломни в Караганде.

- Видели метро в Москве – так вот камень, которым там все обложено, заключенные делали, - рассказывает отец Паисий. - Внутри шахт царило пекло под пятьдесят градусов, многие не выдерживали.

Но в любом аду можно найти соломинку, которая тебя спасет.

- Нас, к примеру, спасало пение, - рассказывает Паисий. - Причем пели мы по вечерам так мощно и красиво, что однажды в барак пришла строгая женщина из охраны, грозно спросила, кто руководитель. Все молчали. В итоге она как-то вычислила меня, предложила организовать хор в колонии официально.

Практически каждый день к этому красивому седовласому человеку приходят паломники за благословениемФото: Марина КОЧНЕВА

Жизнь пробиралась в лагеря, как партизан в стан врага.

- Однажды в Караганду пригнали женщин, - вспоминает отец Паисий. - Бараки их были в 12 метрах, между мужскими и женскими - огневая зона. Прочитали мораль: рискнете общаться – выстрел.

Женщины оказались боевей, чем мужчины:

- Они за год сделали подкоп к мужскому бараку. Однажды ребята сидят, слышат: тук, тук, потом доска вылетает, за ней женщина. После этого начались ночные свидания, дам переодевали в мужскую одежду, потом под утро они возвращались по подземному ходу, - вспоминает бывший заключенный.

Буря грянула, когда случилась чья-то беременность. Когда все открылось, начальство слетело, женщин увезли подальше.

- Вспоминать многие вещи и теперь, спустя годы страшно, - говорит Паисий. - Я, например, попав в лагерь, сначала удивлялся, почему московский профессор, стоящий рядом со мной на проверке, на вопрос об образовании, говорит: «три класса». Оказалось, что над учеными и грамотеями больше издеваются. Тоже стал врать, говорил, что практически неграмотный.

Очередная жуткая встреча со смертью у Михаила случилась после обрушения на каменоломне.

- Меня откопали, но я был без сознания, не вставал. Очнулся в леденящем холоде, на голове мешок, - вспоминает священник. - Снял, оглянулся, брр, это был лагерный морг, рядом лежали люди в мешках. Сполз на пол…

От остывания в мертвецком холоде спасли мешки, которые он стянул с других четырех покойников и натянул на себя. В этом одеянии «оживший труп» бегал по моргу, боясь снова потерять сознание и замерзнуть. Пока не раздался спасительный скрип коляски, на которой везли очередного покойника... Врачи потом в больнице долго ахали: «Ты же был реально мертв, когда в морг отправляли, пульса не было…»

Воскресение третье: Смертельное ДТП

Это смертельное ДТП случилось несколько лет назад, за неделю до 90-летнего юбилея нашего героя. К этому времени Михаил Олексюк уже десять лет как принял монашество, получив имя Паисий. До пострига он работал прорабом, в 56 лет стал мастером спорта по планерному спорту - в арсенале аж более 1000 прыжков с парашюта!

В монахи Михаил Олексюк ушел после смерти любимой жены Эмилии… Оставив в Красноярске взрослых детей и внуков, переехал в Барнаул. Здесь стал помогать восстанавливать храмы.

Строящийся храм Архангела Михаила в БарнаулеФото: ОЛЕКСЮК Иван

В тот роковой день «Жигули», в которых он ехал пассажиром, попали в железный ком нескольких машин, столкнувшихся после того, как кто-то выехал на встречку. Водитель «Жигулей» скончался на месте, Паисия вытащили из разрезанного автомобиля и доставили в горбольницу.

- Состояние старца было критическое, - рассказывают врачи, - переломы, нога висела, кровопотеря, шок. Но он улыбался и шутил: «Как так, танцевать теперь не смогу…»

- Другой бы в этой истории концы отдал, а этот выкарабкался - мощный старик, – восхищаются медики.

«Пой назло»

Если вы думаете, что 94-летний старец сегодня лежит дома и тихо молится, то ошибаетесь. Как бы не так. Паисий курирует стройку красивейшего храма Архангела Михаила в Барнауле на территории психоневрологической больницы. Архитектуру он изучал ещё в сороковые годы, когда учился в богословском университете в Бухаресте. Это уже пятый храм, в строительстве которого Паисий принимает участие.

Кроме того, практически каждый день к этому красивому седовласому человеку, пережившему нечеловеческие испытания, приходят паломники за благословением, советом в важных житейских вопросах.

Кстати

Несколько подслушанных цитат от игумена Паисия:

- Молитва помогает сильно, только любите друг друга.

- Плачешь, что муж на молоденьких заглядывается? А ты не ругайся. Придешь готовить ужин – пой песню! Громко пой. Не показывай, что слабенькая. Он удивится очень и все изменится.

- Смерти бояться не надо, но молодым лучше думать о жизни.

- Я никогда себя не жалел, через боль поднимался на ноги.

- Что Господь дает, то и принимаю. И если он посылал мне испытания, значит, так было нужно.