Инфаркт и поражение сосудов: эксперты предупредили об опасных последствиях коронавируса

Эксперты считают, что в будущем нужно создать единую реабилитационную службу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Восстановление после коронавируса занимает немало времени, важно не паниковать и следовать советам медиков. Во время пресс-конференции врачи Алтайского края рассказали об особенностях реабилитации пациентов и осложнениях, которые может вызвать COVID-19.

Не стоит бояться вируса

Большинство инфекционных заболеваний в 80% случаев протекают в легких формах. Лишь у 20% людей – в средней и среднетяжелой. Из них только у 5% возможно тяжелое течение. COVID -19 не является исключением, однако проблема в том, что еще нет точной информации об эффективности тех или иных препаратов.

– Мы не говорим, что это смертельная болезнь. Просто еще ее до конца не изучили. Но за эти полгода медицинский опыт позволяет делать заключения. Разработаны достаточно эффективные схемы лечения, маршрутизация, мероприятия по профилактике. Внедряются вакцины, которые, в конечном итоге, позволят снизить уровень заболеваемости и способствуют формированию популяционного иммунитета, – отметила Марина Никонорова, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии АГМУ.

Вода, мыло и здравый смысл

Эксперт подчеркнула, что самая лучшая реабилитация – профилактика коронавируса. И дальше следует носить маски, соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки. Важно правильно питаться и в целом вести здоровый образ жизни - контролировать вес, следить за водным балансом.

– Конечно же, не должно быть паники. Самое лучшее лекарство против инфекционных заболеваний, в том числе и против COVID-19 – это вода, мыло и здравый смысл. Особенно он должен быть в раннем назначении антибиотиков, ведь коронавирус – вирусная инфекция. Если сразу пить эти лекарства, то может сформироваться устойчивый штамм, – резюмировала профессор.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Говоря о реабилитации, врачи отметили, что полезны небольшие физические нагрузки. Можно гулять на свежем воздухе, делать это нужно без маски. Не следует перегружать организм, а работать в щадящем режиме, следовать советам доктора.

Люди, переболевшие коронавирусом, часто жалуются на диарею, усталость, усиленное газообразования. Во многом это последствия приема антибиотиков. Также на флору кишечника влияет и сам COVID-19, который разрушает ее. Кроме того, говорят о дыхательной недостаточности, кашле, мокроте, одышке. К тому же, пациенты чувствуют сильную слабость. Правильно восстановиться помогают медики.

Эксперты считают, что в будущем нужно создать единую реабилитационную службу, в которую войдут различные врачи, в том числе психологи, ведь часто пациентам нужна моральная поддержка.

Сосуды под угрозой

Анна Ефремушкина, главный внештатный кардиолог Алтайского края, отметила, сложнее всего COVID-19 переносят пожилые люди и пациенты с различными сопутствующими заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы.

Коронавирус - болезнь эндотелия. Это особые клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. COVID-19 проникает в клетки и вызывает в этом слое воспалительный процесс. Сильнее всего страдают легкие, ткань миокарда и кишечника. Одно из возможных последствий болезни – образование тромбов.

COVID-19 может способствовать развитию инфаркта миокарда второго типа, воспалению мышцы сердца, сердечной недостаточности. Также возможны инсульты, правда, они развиваются не более, чем у 6% пациентов .

Еще одна опасность коронавируса – тромбоэмболия легочной артерии, ее закупорка сгустком крови. Это заболевание может привести к смерти, если пациенту вовремя не окажут помощь.

В поликлинике. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дыхательная гимнастика может навредить

В интернете можно найти немало различных комплексов дыхательной гимнастики. Некоторые жители Алтайского края стараются выполнять упражнения, но без консультации с медиками делать того не стоит, ведь возможности организма и болевой порог у всех разные. Елена Воранкова, врач ЛФК высшей категории, подчеркнула, что правильный комплекс упражнений может назначить только специалист. Нет единой схемы для всех.

– Когда человек сам делает дыхательную гимнастику, то может навредить себе, – сказала врач.

К счастью, существует несколько простых дыхательных упражнений , которые точно не навредят. В положении лежа можно сжимать и разжимать кулачки. Этим мы запускаем работу большого круга кровообращения. Еще один способ – делать пальцами ног круговые движения в лучезапястных суставах. Дышать всегда нужно носом, а выдыхать – через рот.

Почему нельзя надувать шарики

Одни из самых популярных советов по восстановлению легких – надувание шариков, однако делать этого также не следует.

– Сосудистая стенка у пациентов, которые перенесли COVID-19, очень тонкая. Она попросту может разорваться. Нужно растягивать не сами легкие, а увеличить объем грудной клетки. Следует разработать дыхательную мускулатуру, чтобы она могла заставить работать легкие, – подчеркнула Елена Воранкова.

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