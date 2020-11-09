«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

На выставке «Деревенская пастораль» (графика на старых досках) Никодима Лейбгама и сказочных кукол от студии «Арт мастер» оказываешься внутри знаменитой сказки Льюиса Кэролла. Тут тебя встречает и синяя гусеница, и рыжий шляпник с фиолетовым наперстком на указательном пальце, и поющие заи.

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Притягивают внимание и волшебные капли. Помните, у Кэролла – «Алиса встретила пузырек, призывающий его выпить. И внимательно посмотрела, не написано ли там: «Яд». Яда не было, но были «уменьшительные капли». В пузырьках Никодима Лейбгама тоже нет «яда». А надписи на оборотной стороне - интригующие, явно любопытной Алисе захотелось бы попробовать содержимое. Философ Лейбгам налил в пузырьки «оптимизированный раствор маленьких глюков от тоски и тараканов вашей бесценной голове», «капли в рот от лени и тупости», «маленькие розовые пупырышки для особо странных и непредсказуемых». В период свистящих ветров и ухмыляющейся «короны» эти озорные названия бодрят, заставляют улыбнуться и вспомнить песенку про «капли датского короля».

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Никодим Лейбгам – сюрреалист со стажем. Поэтому, когда несколько лет назад он сочинил и нарисовал парафразы на «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэррола, это никого не удивило. На выставке в «Туриной горе» графика Лейбгама и куклы Татьяны Аржавиной и ее учеников завораживают. Одновременно погружаешься в большой неведомый мир – и в то же время рассматриваешь его гипнотические детали, – делится впечатлениями от выставки поэт Наталья Николенкова.

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Интересно, что работы Никодим сделал на раритетных теплых досках из старых деревенских домов, что прибавляет им особого шарма и загадочности.

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это очень хорошо, граждане. Это надо видеть, - аплодирует Наталья Николенкова. - Это не напугает детей до 12 лет, но поможет им дать волю фантазии. А взрослые – нет, не впадут в детство – просто увидят гораздо больше, чем прежде и чем есть на самом деле.

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропусти!

Выставка «Деревенская пастораль»

Когда: до 5 декабря

Где: «Турина гора» (ул. Димитрова, 85а)

Вход свободный

0+

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Раствор маленьких глюков»: в Барнауле открылась завораживающая выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

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