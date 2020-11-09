Кабо, Газманов и другие звезды приедут на «сказочное кино» в Белокуриху

Президент фестиваля - Ольга Кабо - заслуженная артистка России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 10 по 18 ноября на Алтае впервые состоится Международный фестиваль сказочного жанра в детском и семейном кино «Хрустальные ключи». Основная локация — город-курорт Белокуриха, но фестивальные мероприятия пройдут также в Барнауле и других близлежащих населенных пунктах.

«Хрустальные ключи» — это международный фестиваль кино, созданного в жанре сказки, приключений и фантастики. Программа формируется на основе фильмов кинематографистов всего мира. Конечно, в рамках небольшой программы охватить все невозможно, но мы стараемся», — отмечает генеральный продюсер фестиваля Лариса Преториус.

Организатор грандиозного и знакового события - Алтайское краевое отделение Российского детского фонда (в партнерстве с ООО «Центр визуальных искусств» и премией «На благо мира»). Президент фестиваля - Ольга Кабо - заслуженная артистка России.

Внеконкурсная программа включает ретроспективу фильмов-сказок киностудии им. М. Горького» - показ обновленных фильмов, созданных с 1938 по 1988 годы. Также будет представлена ретроспектива фильмов режиссера Натальи Бондарчук, посвященная её юбилею. Кроме того зрители увидят сборник выпусков киножурнала «Ералаш» и военно-патриотические фильмы. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы с известными деятелями киноискусства, театральные и концертные программы. Среди почетных гостей фестиваля певец Родион Газманов, актриса Нина Шацкая, астролог Тамара Глоба, художник Павел Каплевич, актриса Мария Бурляева и другие известные персоны.

В рамках акции запланированы выезды в школы-интернаты, где живут и получают образование дети с особыми образовательными потребностями. Перед показами фильмов будут организованы музейные экспозиции, посвящённые истории кинематографа, запланированы встречи с ветеранами, пережившими войну в детском возрасте, выступления актёров Алтайского театра драмы им. Шукшина.