Когда выпадет снег в ноябре в Алтайском крае

Синоптики рассказали о погоде в ноябре в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Эти выходные, 7 и 8 ноября, будут непривычно теплыми в Алтайском крае, днем столбик термометра может достигнуть отметки +19 градусов. Однако на этом подарки природы закончатся, уже на следующей неделе станет понятно, что ноябрь последний месяц осени и впереди – зима. В крае похолодает, возможен гололед и появление постоянного снежного покрова. О том, каким именно будет погода в ноябре в Алтайском крае, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Когда в Алтайском крае установится постоянный снежный покров

В ноябре в регионе устанавливается зимний режим погоды, его основной фактор – постоянный снежный покров. По среднемноголетним датам в Барнауле постоянный снежный покров устанавливается 7-8 ноября. Однако в последние 20 лет время его появления меняется от 19 октября в 2016 году до 7 декабря в 2013 году.

В 2020 году установление постоянного снежного покрова в Барнауле ожидается не раньше 10 ноября. После мощной волны тепла на этих выходных, в понедельник, 9 ноября с прохождением холодного фронта, сопровождающимся неблагоприятными метеорологическими явлениями произойдет обвал холод. Дождь перейдет в мокрый снег, а вскоре установится постоянный снежный покров. Обычно в конце ноября его высота в среднем достигает 8-12 сантиметров.

В Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Какой будет температура в ноябре в Алтайском крае

По данным группы долгосрочных метеорологических прогнозов, ноябрь 2020 года в Алтайском крае ожидается около нормы. Средняя месячная температура воздуха ожидается -5…-9 градусов.

В первой декаде месяца прогнозируют колебания температуры воздуха ночью от -2…+3 градусов -1…-6 градусов. Днем от +1…+6 градусов, а на этих выходных до +8…+13 , местами по югу до +18 градусов.

При этом во второй декаде ноября ожидается значительное похолодание: ночью от -6 градусов до -18…-23 градусов. Днем столбик термометра будет держаться в диапазоне от -1…-6 градусов до -12…-17 градусов.

В третьей декаде ноября в Алтайском крае прогнозируют постепенное потепление: ночью до -12…-17 градусов, днем еще выше: до -6…-11 градусов.

Отметим, что в ноябре среднемесячная температура воздуха в Барнауле в сравнении с октябрем снижается на 10 градусов и составляет -6,6 градусов.

Любопытно, что самый теплый ноябрь за весь период наблюдений в Барнауле был в 2013 году: -0,7 градусов. Самый холодный в 1892 году: -17,8 градусов.

Самая высокая температура воздуха в ноябре в краевой столице была 3 ноября 2017 года: +6,6 градусов, а самая низкая – 21 ноября 1892 года: -45 градусов.

Снег в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сколько снега выпадет в Алтайском крае в ноябре

Месячное количество осадков в виде снега, в первой декаде с мокрым снегом, предполагается в ноябре в Алтайском крае больше нормы – 19-69 мм.

В среднем в краевой столице в ноябре количество выпавших осадков, которые преимущественно выпадают в виде мокрого снега и снега, уменьшается до 29 мм (октябрь – 37 мм).

Наибольшее месячное количество осадков в Барнауле зафиксировали в 1918 году – 125 мм, а наименьшее в 1956 году – всего 2,2 мм.

Факт

В среднем в ноябре в Барнауле два дня с туманом, шесть с гололедом и отложением мокрого снега, девять с метелью.

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