Погода в Алтайском крае с 7 по 9 ноября: в регионе потеплеет до +19 градусов

Какой будет погода в Алтайском крае с 7 по 9 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие выходные, 7 и 8 ноября, в Алтайском крае заметно потеплеет. Днем местами воздух может прогреться до +19 градусов. Однако затем температура воздух начнет понижаться. О причинах такой погоды, а также о том, чего стоит ожидать в следующие дни “Комсомольской Правде – Барнаул” сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– На выходных Алтайский край будет находиться теплом секторе мощного североатлантического циклона. Из районов Средней Азии будет распространяться теплый воздух, поэтому постепенно в регионе будет повышаться температура воздуха. В выходные она достигнет своего пика, днем столбики термометра местами по югу могут подняться до 19 градусов тепла, – сказала Людмила Юрьевна.

Однако в понедельник с прохождением холодного фронта североатлантического циклона ожидается неблагоприятная погода, которая даже может перейти в штормовую. В Алтайском крае прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег и усиление ветра. Кроме того, температура воздуха начнет понижаться.

– В дальнейшем в связи с неустойчивой погодой и с прохождением атмосферных фронтов у нас периодически будет усиливаться интенсивность осадков, на смену дождям придет снег. Из-за сильного ветра также возможны метели, – резюмировала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Какой будет погода в Алтайском крае с 7 по 9 ноября

Суббота, 7 ноября

Ночью в Алтайском крае ожидается -3…+2 градуса. Местами по северо-востоку небольшой мокрый снег, гололедные явления. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в регионе будет +8....+13 градусов, местами по юго-западу до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -1…+1 градус. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с.

Днем в краевой столице прогнозируют +8…+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с.

Воскресенье, 8 ноября

Ночью в Алтайском крае ожидается 0…+5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в регионе будет +9...+14 градусов, местами по югу до +19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет +1…+3 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Днем в краевой столице прогнозируют +12.+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Понедельник, 9 ноября

Ночью в Алтайском крае ожидается 0…+5 градусов. Местами небольшие, в предгорьях местами умеренные дожди и мокрый снег, гололедные явления. Ветер юго-западный, 13-18 м/с, местами порывы до 23 м/с.

Днем в регионе будет +2…+7 градусов. Местами небольшие, в предгорьях местами умеренные дожди и мокрый снег, гололедные явления, местами метель.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет +3…+5 градусов. Временами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 9-14 м/с

Днем в краевой столице прогнозируют +3...+5 градусов. Временами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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