Как алтайские школьники будут учиться после каникул

В Алтайском крае школьникам продлили каникулы еще на неделю. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае школьникам продлили каникулы еще на неделю. Выйти на учебу они должны 16 ноября. Как будет выстроен образовательный процесс во второй четверти, рассказал министр образования региона Максим Костенко во время прямого эфира.

В Минобре выделили четыре уровня эпидемиологический безопасности – зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Зеленый уровень: заболели менее 20% учеников и 20% учителей

На зеленом уровне учеба в школах идет в обычном режиме, но возможны разные формы:

- Гибридное обучение: часть предметов проходит в очно, а часть – дистанционно.

- Цикличное обучение: две недели ученики ходят в школу, две недели учатся удаленно.

При этом родители в зависимости от состояния здоровья ребенка могут выбирать формы учебы.

– Возможность уйти на две недели на удаленку. Это возможно в случае, если у ученика нет больничного листа, но есть подозрение на заражение коронавирусом.

– Семейное обучение. Если родители испытывают тревогу по поводу заражения ребенка, то в школах могут дать возможность перевести ученика на семейное обучение.

– Ученик уходит на семейное обучение, допустим, до конца четверти. При этом ребенок временно отчисляется из школы, но за ним сохраняется место в этом образовательном учреждении. Когда он сдает промежуточную аттестацию, то может в школу вернуться. Все необходимые рекомендации насчет этого мы направили в муниципалитеты, – объяснил министр Максим Костенко.

Желтый уровень: заболели больше 20% учителей

Если вдруг 20% и более учителей становится нетрудоспособными – заболели или находятся на самоизоляции, то классам, параллелям или целым школам рекомендуется переходить на удаленную форму либо цикличное обучение. Кстати, в числе этих 20% учитываются как заболевание ОРВИ, так и коронавирусом.

Оранжевый уровень: заболели более 20% детей

Если заболели более 20% детей, то класс или вся школа закрываются на карантин. Как и на желтом уровне, здесь учитывается общая статистика: и по ОРВИ, и по коронавирусу.

Красный уровень: заболели более 30%

Если более 30% педагогов становятся нетрудоспособны, находятся на больничном, либо на самоизоляции, то школам дают право выходить на внеплановые каникулы продолжительностью не менее двух недель.

– Но мы надеемся, что меры, предпринимаемые на желтом уровне, не позволят нам дойти до красного, – отметил Максим Костенко.

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