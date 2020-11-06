Коронавирус на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайским школьникам продлили каникулы до 15 ноября в связи с распространением коронавируса. Решение было принято после заседания оперативного штаба.

- Обстановка сложная. Учитывая все аспекты, связанные с эпидситуацией в крае на сегодня, с почти 90-процентной заполненностью коек, с ежедневно увеличивающимся количеством выявленных и лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, с растущей еженедельно смертностью, с высоким уровнем фактической заболеваемости ОРВИ и гриппом, со стабильно высоким уровнем ежедневного выявления внебольничных пневмоний вирусной природы, я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю, - сказал губернатор региона Виктор Томенко.

После этого школы будут самостоятельно принимать решения о начале очных занятий, исходя из эпидситуации, уровня заболеваемости среди учеников и учителей.

При росте уровня заболеваемости предписывается уход на «удаленку» по параллелям, классам, либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30 процентов продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно. Кроме того, решение могут принять и родители о продолжении обучения на дистанте.

Кроме того, анонсируется принятие в ближайшее время запрета на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых.