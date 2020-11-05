Обь заняла первое место в антирейтинге самых грязных рек

В Оби зафиксировали максимальное число случаев экстремального загрязнения. Фото: Анна СЕМИНА

Река Обь возглавила антирейтинг самых грязных рек России. Такие данные опубликованы в докладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды РФ», сообщает «Коммерсант».

В Оби зафиксировали максимальное число случаев экстремального загрязнения. Она собрала в себя всю таблицу Менделеева. В составе воды исследователи обнаружили соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. С нефтепродуктами в Оби особо сложная обстановка. Хуже всего – в нижнем течении, предельно допустимые концентрации там зашкаливают, превышение – в 9-10 раз. А необходимого для рыбы кислорода в реке не хватает. В некоторых местах его всего лишь 1,06 миллиграмма на литр при минимально допустимых показателях 4 миллиграмма на литр.

Кстати, в соцсетях жители Алтайского края отмечают, что за последние годы в Оби стало гораздо меньше рыбы: «Вот и рыба исчезла», «Рыбы на реке заметно меньше стало по сравнению с теми годами», – пишут пользователи.

Как утверждает издание, в 2017 Обь потеряла свое значения именно благодаря заводам Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Нефтеюганска. Не все предприятия пользовались современными очистными сооружениями.

Второй место в рейтинге загрязненности после Оби заняла Волга. Далее расположились Амур, Днепр, Енисей, Урал, Дон, Терек, Северная Двина и Колыма.

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