"Посуда Центр" отдадут под ковидный госпиталь в Барнауле

Фото Анны Меньшиковой

Здание на проспекте Ленина, 154, где находится «Посуда Центр», отдадут по ковидный госпиталь. Такое решение приняла рабочая группа под руководством главы Барнаула Вячеслава Франка.

Решение о создании инфекционного госпиталя на базе одного из ТЦ принял губернатор края Виктор Томенко. Такое медучреждение должно соответствовать ряду требований - большая площадь, одноэтажное, удобные подъездные пути. За минувшую неделю представители краевого Минздрава совместно со строителями, проектировщиками, пожарными проанализировали около 10 объектов, среди которых были «Гео-маркет», рынок ВДНХ, строящийся ТЦ на пересечении ул. Шумакова и Балтийская и другие.

- Мы пришли к выводу, что здание на проспекте Ленина, 154 подходит оптимально. Это открытая площадка около 15 тыс. квадратных метров, на ней можно разместить от 500 до 600 коек, точное количество будет понятно после проектного решения, — сказала начальник отдела оказания медпомощи взрослому населению Министерства здрава края Жанна Вахлова.

Фото Анны Меньшиковой

По словам Виктора Томенко, госпиталь строится на долго, в том числе он нужен и для того, чтобы учреждения здравоохранения, где сейчас лечат ковидных пациентов, по возможности возвращались к своему к основному профилю.

«Создать госпиталь нужно в максимально короткие сроки, поэтому важно уже сейчас начать работы», — отметил Вячеслав Франк.

Здание принадлежит ООО «Управляющая компания «Союз». По словам ее руководителя Владимира Отмашкина, строители уже готовы зайти на объект. На стройплощадке будет создан оперативный штаб для быстрого решения вопросов, работы планируют вести в три смены.

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