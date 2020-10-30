Изменения в указ губернатора Алтайского края: ужесточение масочного режима и запрет ночных мероприятий

Предприятиям запрещено обслуживать клиентов без масок Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в «антиковидный» указ. Согласно документу, в регионе ужесточается масочный режим, а также запрещаются увеселительные мероприятия в ночное время. Изменения вступили в силу с 30 октября.

Накануне состоялось заседание краевого оперативного штаба, на котором чиновники рассмотрели решения федерального Роспотребнадзора касательно новых ограничений. Так, в крае расширяют перечень мест, где жители региона обязаны соблюдать масочный режим.

- Жителям Алтайского края предписано ношение масок в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в такси, на парковках и в лифтах, а также в иных местах массового пребывания людей, - отметили в краевом правительстве.

Как и раньше, предприятиям запрещено обслуживать клиентов без масок. В случае нарушения данного указания, ответственность будет лежать на собственниках объекта.

Также в крае запрещается проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий в ночной период – с 23:00 до 06:00.

Напомним, ранее оперштаб также сообщил о развертывании дополнительных коек в ковидных госпиталях. Сейчас их 5438. В ближайшее время в Барнауле, Бийске и Рубцовске установят еще 400. Также в краевой столице готовятся к открытию нового госпиталя на 600 мест на базе одного из торговых центров.

Будет увеличено и количество проводимых тестов на наличие коронавируса: край получит дополнительное оборудование для проведения исследований.

Наконец, наш регион ожидает поступления федеральных денег на закупку лекарств для больных ковидом, которые лечатся дома. Эти препараты будут им выдавать бесплатно.

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