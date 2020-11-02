«Здесь меняется отношение к жизни»: как в пандемию алтайские студенты работают в краевой больнице скорой помощи

В медучреждении работают 76 студентов из базового медицинского колледжа и Алтайского государственного медицинского университета. Фото: минздрав региона.

– Вроде бы по учебникам одно, а приходишь и видишь, что все клинические случаи разные, нет похожих, – рассказывает Илья Колмаков. Он студент АГМУ и вместе с одногруппниками трудится в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле. Мы побывали в этом медучреждении и узнали у молодых людей, каково работать в пандемию коронавируса и почему после увиденного их трудно чем-то удивить

«Призвание само нашло меня»

В коридоре больницы нас встречает Евгений Баев. Молодой человек закончил медколледж и сейчас трудится в качестве фельдшера-лаборанта. До этого они три года был санитаром в приемном покое. Устроился, когда учился на третьем курсе колледжа. Признается, что давно хотел получать опыт и подзаработать, поэтому воспользовался первой возможностью.

– После колледжа я поступил на лечебный факультет АГМУ, сейчас учусь на втором курсе. Только спустя год после окончания колледжа смог работать в этой больнице по своей специальности. Фельдшером-лаборантом сложно устроиться, но помогли коллеги, с которыми давно тружусь здесь. Сейчас я сотрудник экспресс-лаборатории при реанимации, – сказал Евгений Баев.

Работа студента связана с анализами – их забор, регистрация и учет. Когда пациент экстренно поступает в реанимацию, то у него берут биоматериал и исследуют его. После этого результат получает врач. В день в среднем проводят до 100 анализов.

Евгений Баев. Фото: Константин Санталов

Студент рассказывает, что с детства мечтал стать военными, но не прошел медкомиссию из-за состояния здоровья. Тогда родители посоветовали поступить в медколледж, а после него попробовать связать свою жизнь с военной сферой, но этого так и не произошло. Однако молодой человек не расстраивается и считает, что все к лучшему.

– Некоторые люди ищут призвание, а тут можно сказать, что оно само нашло меня, – поделился Евгений.

Он признается, что большую часть времени проводит в стенах больницы. Работать приходится через сутки и времени на отдых не остается.

– Дома в свободное время занимаюсь, а потом сплю. Уже давно живу в таком режиме. До пандемии любил гулять по Барнаулу, сейчас такая возможность бывает редко. После каждого дежурства в приемном покое ловил себя на мысли, что в этой жизни я видел все. Но на следующий день были новые клинические случаи, за долгое время повидал достаточно. Часто привозят людей в тяжелом состоянии, родственники в слезах просят помочь. В такие моменты понимаю, что все мои проблемы в сравнении с этим ничего не значат, здесь меняется отношение к жизни, – рассказал Евгений.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Народ воет»

По словам студента, до середины мая первая волна коронавируса почти не ощущалась, однако спустя некоторое время больницу перепрофилировали в ковидный госпиталь.

– Было лето, жарко, сложно, но справились. В принципе никто не жаловался, деваться ведь некуда, никто кроме нас, – сказал молодой человек.

В июне медучреждение вернулась к привычному режиму работы. А12 октября здесь начал работать инфекционный госпиталь. Отделения, которые находились в этом корпусе, два хирургических и травматологическое, разместили в других местах учреждения.

– Историк рассказывал, что война в переводе с древнеславянского - вой народа. Сейчас это все и происходит, народ воет, медики устают, но кто-то должен выполнять эту работу. Стараемся изо всех сил, настолько, насколько это возможно. Никакого страха у меня нет. Если честно, больше волнуют другие инфекции. Кроме коронавируса ведь есть гепатит и ВИЧ, а я постоянно работаю с кровью, – отметил молодой человек.

Он добавил, что после учебы мечтает стать анестезиологом-реаниматологом или хирургом.

Евгений Баев. Фото: Константин Санталов

– В работе нравится экстренность, то, что человеку нужно помочь очень быстро, – резюмировал молодой человек.

«Лучше увидеть все своими глазами»

Чтобы встретиться с другим студентом, Ильей Колмаковым, проходим через длинные коридоры больницы. На нас защитные костюмы, плотные пластиковые экраны запотевают при каждом выдохе, жарко и почти ничего не видно. В приемное отделение провожает Евгений Баев. По пути молодой человек здоровается с коллегами в СИЗАх.

– Как вы различаете друг друга, привыкли к такому внешнему виду?, – спрашиваю у нашего сопровождающего.

– Да, нас уже это не удивляет. Узнаем друг друга по глазам, – улыбаясь, отвечает Евгений.

Через несколько минут мы на месте. В приемном отделении медики заканчивают прием пациента и просят немного подождать. Работа здесь кипит круглые сутки, часто привозят новых больных и найти время для разговора непросто. Илья Колмаков трудится в качестве медбрата. Ему 22-года, молодой человек учится на шестом курсе лечебного факультета АГМУ.

– В больнице работаю с февраля. Это интересно, всегда есть практика, лучше увидеть все своими глазами, чем учить по книжкам. Можно сказать, что работая здесь, подтверждаю знания на практике. Коронавирусом переболел, поэтому заразиться не боюсь, – сказал он.

В больнице. Фото: минздрав региона.

В последнее время количество пациентов увеличилось. Цифра очень плавающая, бывает 30 человек в день, а иногда больше 50.

– Вроде бы по учебникам одно, а приходишь и видишь, что все клинические случаи разные, похожих нет. Просто банально не хватает опыта. Для меня работа - часть учебы, – сказал молодой человек.

В будущем Илья планируют выбрать специальность, связанную с хирургией или травматологией.

Всегда рады студентам

В медучреждении работают 76 студентов из базового медицинского колледжа и Алтайского государственного медицинского университета.

– В любом обществе существуют разные группы людей, у них разные воспитание и ответственность, так и здесь. Субъективно посчитав, могу сказать, что из всех работающих студентов, а их у меня чуть больше 20 человек, могу полностью положиться только на 30%, – сказал Алексей Иванов, и.о. заведующего реанимацией краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

По его словам, исключение - анестезистки, они уже имеют опыт. Однако благодаря студентам пациенты не брошены, они получают круглосуточный уход.

– Нет ни одного пациента в реанимации, которого бы оставили хотя бы на десять минут, такого не существуют. Есть студенты медицинского университета, которые работают палатными сестрами и братьями, им могу оставить пациента на четыре часа и буду знать, что с ним будет все в порядке. А если даже что-то случится, какая-то мелочь, этот человек обратит на это внимание и современно пригласит на помощь, – отметил Алексей Иванов.

При этом он подчеркнул, что здесь рады студентам. Большинство из молодых врачей начинали свой профессиональный путь с должностей медбратьев и медсестер, это помогает понять работу изнутри.

В палате. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Думаю, что все люди, которые в свое время выбрали такую милосердную и нужную профессию, должны понимать всю ответственность, которую на них накладывают обстоятельства. Понимать, как мы нужны друг другу и людям, которым требуется медпомощь. Мы очень нуждаемся в студентах и приглашаем их к нам. У них будет уникальная возможность пройти практическую школу, – добавила Марина Нагорная, главная медицинская сестра краевой клинической больница скорой медицинской помощи.

Она также подчеркнула, что 70% студентов в будущем остаются работать там, где проходят практику. К слову сказать, главный врач больницы начинал с должности санитара в оперблоке этого медучреждения.

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