Министр здравоохранения Алтайского края: «Бессимптомное течение ковида не формирует иммунитет»

Дмитрий Попов

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов побывал на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) и ответил на злободневные вопросы. Сегодня мы публикуем интервью с ним.

- Сейчас в Алтайском крае развернуто более 5 тысяч коек в 29 госпиталях, но свободных мест почти нет. Идут разговоры о том, чтобы организовать ковидные госпитали в зданиях торговых центров и школ… Насколько мы действительно к этому близки?

- Сейчас идет серьезная нагрузка на отрасль. При этом мы должны сохранить оказание экстренной неотложной помощи – инфаркты и инсульты никуда не девались, меньше их не стало, травм тоже. И выключение части коечного фонда обычных больниц – это, конечно же, нагрузка на оставшуюся часть. Поэтому мы принимаем точечные решения по организации допкоек в зависимости от объема поражения вирусом в разных районах края. Так, самые высокий уровень поражения ковидом - в Барнауле. Это связано со скученностью народа. Да, у нас есть планы по дальнейшему развертыванию коечного фонда в краевой столице. В происходящей ситуации мы должны, так сказать, бежать впереди паровоза и разворачивать госпиталя с опережением. Ведь это не просто койко-место, если бы все было просто, мы могли бы развернуть госпитали в санаториях и гостиницах, но ведь есть обязательное условие – возможность подведения кислорода. Поэтому сегодня в большей степени мы разворачиваем койки в медицинских организациях, хотя прорабатываются планы по возможности задействовать здание торгового центра «Геомаркет», где можно было бы разместить 600 мест.

- Что должно случиться, чтобы в «Геомаркете» действительно организовали госпиталь? Насколько резким должен быть скачок заболевания?

Интервью с Дмитрием Поповым.

- Если ситуация ежедневного прироста больных и их госпитализации будет и дальше превышать уровень выписки пациентов, то мы должны и будем увеличивать коечный фонд. Мы ставим себе задачу в случае необходимости в течение двух, максимум трех недель создать данный госпиталь.

- Сейчас слово ИВЛ стало одним из, так сказать, жизненно важных. Насколько кислород реально спасает жизни людей при пневмонии?

- Давайте разделим понятие кислород и аппарат искусственной вентиляции лёгких. Кислород абсолютно необходим, так как жизненная ёмкость лёгких при пневмонии критически падает. Сейчас термины КТ1, КТ2, КТ3 в массовом обиходе. Поясню: КТ1- это до 25% поражения легочной ткани с двух сторон, КТ2 - до 50%, КТ3 – 75% и выше, КТ4 – 100% поражение. То есть мы понимаем, что определённый процент легочной ткани выключен из процесса дыхания. При этом наличие кислорода в крови жизненно необходимо. Поэтому получение его извне – как возможность глотка воздуха. Соответственно наша задача – наращивать коечный фонд для таких больных.

- В аптеках сейчас нет лекарств. Обеспечены ли больницы всеми необходимыми медикаментами?

- Перечень лекарственных препаратов, которые используются в госпиталях несколько иной, чем то, что покупают люди в аптеках. Мы осуществляем ежедневный мониторинг за всеми медицинскими организациями и когда случается проблема с наличием лекарств, просто перераспределяем между больницами, перемещая их.

- Насколько костюмы, в которых работают медики в красной зоне, защищают их? Ведь, так скажем, воздух в госпитале пропитан заразой, концентрация вируса там очень высокая…

- Изначально, когда мы организовывали санаторий «Обь» для проживания докторов и медсестр из ковидного госпиталя, задача состояла в том, чтобы они не стали источниками инфекции, не перенесли ее в семьи, общество. Но в результате ситуация разворачивается совершенно по-другому: медики, работающие в средствах индивидуальной защиты, имеют минимальную степень заражения, минимальную вирусную нагрузку и, даже если и заболевают, то переносят в легкой форме. Поэтому сейчас главная причина их проживания в санатории – чтобы медики не заразились извне. Все мы понимаем, что выпадение из лечебного процесса доктора, который подцепил заразу в семье, транспорте, в магазине недопустимо при нынешнем дефиците медработников. Вот представьте себе – например, реаниматолог заразился где-нибудь в магазине, покупая продукты, и ушел на больничный. Для ковидного госпиталя потерять такого специалиста даже на время – дорогого стоит… Поэтому теперь вы изолируем врачей с целью, чтобы они сами не заразились. Будучи в госпитале в костюмах, они на самом деле, более защищены, чем в том же транспорте.

Коронавирус в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Не видеть родственников по полгода, никуда не выходить из госпиталя и санатория – это очень тяжело…

- Да, у врачей на физическую нагрузку наслаивается еще и психоэмоциональная. 5-ая горбольница Барнаула – это тяжелые пациенты. Изо дня в день доктора видят, как кто-то из пациентов умирает. А смертность сейчас очень высокая. С этим нужно уметь психологически справляться. Постоянная борьба за жизнь человека очень выматывает. За сентябрь-октябрь смертность серьёзно выросла, тяжесть течения заболевания в разы усилилась. Если в начале эпидемии мы госпитализировали даже бессимптомников, то сейчас практически все пациенты - тяжелые.

- Когда прогнозируется пик заболеваемости?

- Очень сложно давать прогнозы. В конце июня мы думали, что переживаем пик заболеваемости. Но сейчас цифры в пять раз больше! В течение последних двух недель мы фиксировали пиковые показатели обращений в скорую помощь - около 2 тысяч вызовов в сутки! Но с 21 октября началась тенденция постепенного снижения: так, в воскресенье, 25 октября было 1500 вызовов, 26 октября – 1600. Это тот уровень, который мы имели в конце сентября. Если в течение недели эта положительная тенденция сохранится, то можно будет говорить о том, что мы прошли некий пик обращаемости.

Дмитрий Попов побывал на радио «Комсомольская правда»-Барнаул»

- Но ведь статистика, которую дает оперштаб свидетельствует о том, что число больных только растет…

- Данные оперштаба – это количество выявленных случаев коронавируса. Но мы не должны забывать о том, что есть и другие вирусные заболевания и скорые тоже по ним выезжают. В очень большом количестве случаев мы не выявляем коронавирус, но при этом выявляем пневмонию. И принципы лечения этих заболеваний одинаковы. Вирусные пневмонии лечатся по одинаковым схемам. Поэтому, анализируя ситуацию, говорить только о данных оперштаба и количестве выявленных коронавирусных больных, неправильно. Нужно совокупно оценивать поражение и ОРВИ, и гриппом, и коронавирусом, и вирусными пневмониями.

- Действительно ли при пневмонии на фоне коронавируса происходит сразу двухстороннее поражение легких?

- Да, как правило, это так. Причем если течение бактериальной пневмонии довольно длительное, то при вирусных формах заболевание может прогрессировать в течение нескольких часов.

- Свидетельствуетли потеря запаха и вкуса о том, что у тебя 100% ковид?

- Это один из симптомов коронавирусной инфекции, но он не является 100% индикатором данного заболевания, хотя и достаточно распространен. Если у вас эти симптомы появились, не надо паниковать. Коронавирус появился не сейчас, он был с нами достаточно долго. Сейчас поменялась его форма. И на сегодняшний день большинство заболевших переносят его в легкой степени тяжести. Тяжелое и крайне тяжелое течение заболевания – это 5%.

- Попасть к врачу сейчас сложно. Какие признаки должны сподвигнуть человека все-таки обратиться к доктору?

- Если температура выше 38 градусов держится больше трех дней, если она не поддается снижению с помощью препаратов, если появилось чувство одышки и нехватки воздуха, это явные показания, чтобы обратиться к врачу. Не обязательно это скорая помощь, в первую очередь – поликлиника. Сегодня можно позвонить в колцентры поликлиник, где ваш вызов примут и специалисты уже решат, приедет ли к вам скорая, или придет врач с поликлиники.

- Алтайский край вошел в число регионов, которые будут испытывать новую вакцину от коронавируса, разработанную новосибирским «Вектором». Нужно ли вообще ставить вакцину?

- Мы можем сформировать свой иммунитетк ковиду только двумя способами – переболеть, либо вакцинироваться. Поэтому вакцинация нужна, и мы очень ждем ее поступление к нам в регион. Согласно рекомендациям, вакцина новосибирского «Вектора» хорошо подходит возрастному контингенту – это люди 65+, иммунитет которых поражен другими заболеваниями. Поэтому, вероятнее всего, мы будем использовать ее в первую очередь именно для пенсионеров.

- На днях алтайские медики заявили, что некоторые из них начали болеть по второму кругу. Означает ли это, что у кого-то может и вовсе не быть антител к коронавирусу?

- По нашим наблюдениям, бессимптомное течение болезни не формирует иммунитет. У тех, кто тяжело перенес ковид и выздоровел, впоследствии образуется высокий уровень иммуноглобулинов, это создает хороший запас иммунитета, чтобы противостоять повторному заражению. Однако вопрос в том, насколько этого иммунитета его хватит? На месяц, два, полгода, год, навсегда? Это пока что непонятно.

Какие последствия коронавирус оказывает на здоровье впоследствии?

- В первую очередь, пациенты, которые уже выписаны, сталкиваются с дыхательной недостаточностью, нехватку воздуха и тяжестью при передвижении. Нужно время, чтобы легочная ткань восстановилась. Для исключения фиброза легких необходимо обязательно проводить реабилитацию.