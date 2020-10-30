В Алтайском крае развернут еще 400 коек и увеличат число тестирований на коронавирус

Сегодня в крае развернуто 5438 коек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае дополнительно развернут еще около 400 коек для больных коронавирусом. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Белоцкая, сообщает Тelegram-канале «Ленина, 59».

Сегодня в крае развернуто 5438 коек. Новые места добавят в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Помимо этого, в Барнауле продолжается подготовка к организации ковидного госпиталя на 600 коек на базе одного из торговых центров.

Также планируют увеличить число тестирований на коронавирус. Сейчас за день в регионе проводится 6700-6900 исследований в сутки.

– После обращения Виктора Томенко в адрес федеральных органов власти принято решение о том, что Алтайский край получит дополнительные мощности для ПЦР-лабораторий. В целом данные меры позволят проводить еще больше тестирований на COVID-19, – сообщили в Тelegram-канале «Ленина, 59».

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