Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 30 октября 2020: барнаульцы выйдут на пикет из-за проблем с медициной

В настоящее время в регионе подтверждено уже почти 19 тысяч случаев заражения ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 30 октября 2020: в Барнауле пройдет пикет из-за проблем в системе здравоохранения. Акция уже согласована с властями, принять участие в ней смогут не более 50 граждан. Такая инициатива у горожан родилась после многочисленных жалоб на оказание медпомощи.

- Ситуация сложилась просто катастрофическая. В поликлиниках огромные очереди, в которых находятся больные ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Бригаду неотложной помощи из поликлиники ждать очень долго. В итоге, когда пациент попадает к врачу и он ему назначает лекарства, после всего этого приходится ездить по аптекам в поисках лекарств, поскольку необходимые препараты отсутствуют во многих аптеках, - рассказал организатор пикета Игорь Берг.

Данные на 23:00 29 октября. Скриншот сайта Яндекс. Коронавирус

Акция пройдет 1 ноября в 13:00 в сквере рядом с бюстом Киры Баева.

В настоящее время в регионе подтверждено уже почти 19 тысяч случаев заражения ковидом. А число летальных исходов продолжает расти невероятными темпами – только за последние сутки скончались 14 человек.

Кроме того, почти 500 больных ковидом сейчас находятся в тяжелом состоянии, 151 пациент – на аппарате искусственной вентиляции легких. Из более чем пяти тысяч коек в ковидных госпиталях свободна лишь 621.

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