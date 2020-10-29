Барнаульцы выйдут на пикет из-за критической ситуации в медицине

В последние недели жалоб на оказание медпомощи стало больше в разы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 1 ноября в 13:00 пройдет согласованный пикет горожан, которые не довольны состоянием здравоохранения в Алтайском крае. Всего участие смогут принять до 50 человек.

Организаторами акции стали местный краевед Данил Дегтярёв и представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг, пишет организация в соцсетях. По словам последнего, пора уже высказаться по поводу критической ситуации в медицине.

Напомним, в последние недели жалоб на оказание медпомощи стало больше в разы. В министерстве проблемы признали и отмечали, что количество вызовов невероятно возросло, а медиков просто не хватает, так как большинство из них сейчас сами болеют.

- Ситуация сложилась просто катастрофическая. В поликлиниках огромные очереди, в которых находятся больные ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Бригаду неотложной помощи из поликлиники ждать очень долго. В итоге, когда пациент попадает к врачу и он ему назначает лекарства, после всего этого приходится ездить по аптекам в поисках лекарств, поскольку необходимые препараты отсутствуют во многих аптеках, - отметил общественник Игорь Берг.

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