Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 29 октября 2020: бунтующих антимасочников ждет суд

Жителей Алтайского края призывают соблюдать масочный режим. Фото: Олег УКЛАДОВ

С каждым днем в Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Власти региона призывают людей носить маски, чтобы снизить риск заражения COVID-19, однако защитные средства используют далеко не все. Так 26 октября в Барнауле 17 человек отказались надеть маски в трамвае. Теперь этих людей ждет суд, сообщает пресс-служба мэрии города.

В “Горэлектротнансе” рассказали, что движение трамваев на пересечении улиц Попова и Взлетной было парализовано около двух часов. Несколько человек, зайдя в вагон, отказалась надеть маски. Об том сразу же сообщили в центральную диспетчерскую предприятия. На место прибыли ревизоры службы по безопасности движения «Гоэлектротранса» города и полицейский наряд. Вагон отправили в тупик на станцию «Докучаево». Там нарушителей уже ждали несколько полицейских экипажей.

В МВД города добавили, что материалы в отношении 17 участников массового протеста в трамвае передали в суд.

Добавим, что в Барануле были и другие подобные случаи. Убытки из-за простоя транспорта в “Горэлектртрансе” за последнюю неделю составили более 50 тысяч рублей. Около 3500 человек не смогли доехать до нужного им места, большая часть из этих пассажиров были льготники и пенсионеры. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

Ситуация с коронавирусом в регионе

Данные на 23 часа 28 октября. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 18,5 тыс. человек. Выздоровевших – свыше 15,8 тыс., умерших с COVID-19 – 734 человек.

По данным на вечер 28 октября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2013 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому – четыре пациента. Общее количество тяжелобольных – 442, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

– Кроме этого, 2399 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 301 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1381 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Из общего числа заболевших 304 случаев – завозные, в том числе 117 – из-за рубежа; 10 356 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 18 565 заболевших: 5643 – у больных внебольничной пневмонией, 7117 – у заболевших ОРВИ, в 5805 случаях – бессимптомное течение, по информации на 28 октября

Всего в крае на COVID-19 обследовали более 640 тыс. человек.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что я министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал приказ о новом порядке оказания плановой медицинской помощи в регионе.

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