Власти Алтайского края приостановили плановую госпитализацию из-за COVID-19

Теперь в крае ограничено проведение плановой диспансеризации и профилактических осмотров Фото: Олег УКЛАДОВ

27 октября министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал приказ о новом порядке оказания плановой медицинской помощи в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Из документа следует, что в регионе временно приостановили плановую госпитализацию пациентов. Исключение составляют люди с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых и представляющих опасность для окружающих. Также подлежат госпитализации пациенты с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи угрожает жизни и здоровью.

Направление на госпитализацию может выдать только лечащий врач. Принимая решение, он будет опираться на состояние пациента.

Плановую медпомощь ограничили в амбулаторно-поликлиническом звене.

– За исключением случаев, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний, – отметили в ведомстве.

При этом продолжаются консультативные приемы детей в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Кроме того, проводят вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Теперь в крае ограничено проведение плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Исключение – осмотры детей до года, медкомиссии для трудоустройства, осмотры по направлению призывной комиссии, для получения справок на санаторно-курортное лечение, в образовательные учреждения.

Руководителям краевых медучреждений поручили увеличить число медицинских бригад с привлечением узких специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому.

Также следует организовать дистанционное наблюдение пациентов из групп риска и тем, кто состоит под диспансерным наблюдением. Кроме того, должна быть возможность дистанционной выписки лекарств, доставка препаратов на дом льготникам.

Напомним, по данным на утро 28 октября, число зараженных коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 18,3 тыс. человек. Выздоровевших – свыше 15,5 тыс., умерших с COVID-19 – 726 человек.

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