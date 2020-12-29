В новогоднюю ночь в Алтайском крае будет морозно. В следующие дни столбик термометра также будет стремиться вниз. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.До 30 декабря Алтайский край будет находиться под влиянием североатлантического циклона, поэтому в регионе немного потеплеет. Минимальная температура днем в среду составит -17 градусов, а ночью -24. Также прогнозируют снегопады, усиление ветра и метель.– В среду, 30 декабря, будет пик тепла. В следующие дни в регионе прогнозируем похолодание, – отметила Людмила Юрьевна.31 декабря с прохождением холодного фронта столбик термометра будет опускаться. Понижение температуры в Алтайском крае прогнозируют в течение дня. В следующие дни, с 1 по 5 января, регион будет находиться под влиянием арктического антициклона, поэтому вновь прогнозируют морозную погоду. Столбики термометра могут опуститься до отметки -40 градусов.Подробный прогноз погоды30 декабряНочью в регионе будет -13...-18 градусов, местами по востоку до -24 градусов. Местами по западу небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -6...-11 градусов, местами по западу -12...-17 градусов. На большей части небольшой, местами по югу умеренный снег, местами метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -19...-21 градус. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -8...-10 градусов. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.31 декабряНочью в регионе будет -15...-20 градусов., местами по северо-западу до -30 градусов. На большей части территории небольшой, местами по югу умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -12...-17 градусов, местами по северо-западу до -27 градусов с похолоданием в течение дня. На большей части территории небольшой, местами по югу умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -15...-17 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -15...-17 градусов с похолоданием к концу дня до -24...-26 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.1 январяНочью в регионе будет -24...-29 градусов., местами до -35 градусов. Преимущественно без осадков, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -13...-18 градусов, по северу -23...-28 градусов. Преимущественно без осадков, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -28...-30 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -23...-25 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуда сходить на новогодних праздниках 2021 в БарнаулеАфиша мероприятий в новогодние праздники в Барнауле 2021 (подробнее)