Помните волка из мультика «Жил был пес» с его знаменитым «щас спою»? В Барнауле есть песик по имени Лаврик, он же Лавр, он же Лаврентий, он же Экселент Лайон Ларри - по родословной.- Поет, как тот волк. Вдохновенно, с чувством, - с гордостью рассказывает Анна Шакирова хозяйка музыкального песика. - Из любимого - «Еврейский портной» Михаила Шуфутинского, «Оранжевая песня» Ирмы Сахадзе. Но фаворит – рекламный ролик про фарш - «из чего же, из чего же, из чего же сделан наш фаршик домашний». Сошлось все – сюжет, картинка, саундтрек! Как только начинается реклама, Лаврентий бежит к телевизору и начинает исполнять свою арию фаршика. Это надо видеть и слышать.По словам Анны, талант питомца открылся не сразу.- Понять, что в нашем маленьком песике таится великий солист больших и малых театров помог телефон, - вспоминает хозяйка. - Некоторые рингтоны он сначала слушал, потом начал подвывать. И вдруг запел в унисон про еврейского портного. Подумали сначала, что случайность. Но нет. Каждый раз все повторялось.Кроме музыки Экселент Лайон Ларри любит есть гранаты, прятать обувь хозяйки, а также кататься на автобусе по городу и смотреть в окно.- Маленький друг с большим добрым сердцем, - нежно говорит о своем питомце Анна.В ее доме живет еще одна собака Мыша.- Эта «дочь Франкенштейна» (помесь китайской хохлатой и терьера) попала ко мне «в добрые руки», - рассказывает горожанка. - Есть попугаи-неразлучники, а есть собаки-неразлучники. Мои любимчики тоже очень дружны. Мыша, несмотря на то, что в возрасте, иногда пытается подпеть Ларику, с ними никогда не бывает скучно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае овчарка нашла пенсионера с деменцией, который зимней ночью ушел из домаИсторию, случившуюся 9 декабря в Каменском районе Алтайского края, можно внести в список предновогодних чудес. В глухой деревне 18 часов плутал по сугробам глубокий старик. 84-летний Виктор Филипов мог бы замерзнуть у речки Чертенихи, но его спасли любовь дочери, овчарка Ксюша и добрые люди (подробнее)