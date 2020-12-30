Строительная компания «Селф» купила здание Речного вокзала и участок земли у Оби, сообщают источники «Толка». Предположительно, что сумма сделки «дотянулась» до полумиллиарда рублей. Очевидно, что инвестор планирует построить там новый объект. «Толк» узнал подробности и спросил архитекторов Барнаула, как грамотно распорядиться этим местом.Верните Речной для прогулокТерритория около Речного вокзала, по сути, вычеркнута из городской жизни. Когда-то здесь пытались устроить досуг: работали кафе и ресторан, аттракционы для детей. Но уровень обслуживания служил магнитом для маргинальной общественности.«Территория Речного требует изменений, - говорит руководитель проектной мастерской «Архи-групп» Андрей Суртаев. – Я там уже лет 10 не был после того, как сводил туда погулять друзей из Москвы. Стыдно стало и им, и мне. Если это место не застраивать, так и будет. И дети наши туда не пойдут. Будем надеяться, что новый собственник преобразует данный участок в лучшую сторону».Попытки были. В 2015 году компания «Прогресс-Н» («дочка» ГК «Сибирия») представила проект застройки территории. Но критики заявили, что он лишает горожан набережной и от идеи строительства отказались.Позже здание Речного вокзала и прилегающая территория было в собственности компании «Талтек». Ее руководство не исключали строительства гостиницы или крупного жилого комплекса с административными помещениями. Но окончательной концепции предприниматели так и не озвучили.Пока рано говоритьСобственник компании «Селф» Нодар Шония пока не комментирует сделку по покупке Речного вокзала, а также свои планы на участок. «Более подробно на эту тему мы сможем поговорить в начале следующего года», - отметил предприниматель.Тему уже обсуждают в профессиональном сообществе архитекторов, ведь место предстоящей реновации уникально.Идеи и советыАндрей Суртаев, руководитель проектной мастерской «Архи-групп»:- Без разницы, что там будут строить, если собственник сохранит общественную функцию места и выход к реке. Я бы построил жилой комплекс с большой общественной функцией, которой еще нет аналогов в нашем городе, и набережной. Тогда это место реально привести в порядок и поддерживать в ухоженном состоянии. Иначе будет как сейчас еще лет 100.Так как территории у Речного вокзала мало, чтобы оставить общественную функцию нужно уменьшить пятно застройки. При этом инвестору придется заложить достаточное количество квадратных метров на продажу. За счет этого он сможет благоустроить набережную и сделать хороший проект. А коли предполагается высокое здание, то и фасады должны быть современные. Я бы этажей до 50 «посадил» и в этом случае, такой проект будет первым за Уралом.Алексей Квасов, свободный архитектор:- Думаю, что на месте Речного вокзала должно быть общественное здание или комплекс зданий общественного назначения с развитой досуговой, развлекательной и деловой функцией. Это могут быть гостиница или конгресс-центр с предприятиями питания и зоной выставочных залов. Они создадут мультипликативный эффект по привлечению людей, которые будут проводить досуг, тратить деньги, общаться с рекой.Другой возможности устроить спуск к Оби у города уже не будет. Несколько лет назад мы получили набережную напротив Нагорного парка, но на самом деле самые капиталоемкие работы провели еще лет 20 назад, года строили Новый мост и сделали террасирование этой части берега. Сейчас о таких инвестициях можно и не мечтать.Новый объект должен быть интегрирован в общественную жизнь города, создав точку притяжения и новое лицо города. Да, на верхних этажах могут появиться несколько апартаментов, но ставить здесь полноценные жилые дома не стоит.Тем более не следует объединить жилую функцию с объемной общественно-деловой. Это потребует дополнительных затрат от инвестора, например, на строительство технических этажей, отсекающих одну функцию от другой. В современных экономических условиях приведет к бедности архитектуры.Александр Деринг, руководитель мастерской «Классика»:- Высотное жилье вместо Речного вокзала градостроительно не должно быть. Это может быть общественно-деловой центр, может быть гостиница. И в любом случае это не должна быть высотка, которая перекроет вид на город со стороны Оби. То есть этажность должна быть умеренной.Я там вижу «белую», «светлую» архитектуру сродни модерновому решению Речного вокзала. Потому что там такой мощны природный фактор: есть Объ, живописные дали. Там не нужно делать что-то вычурного, тем более стилизоваться под классику или другой историзм. Решения должны быть проще и «легче».Михаил Шмидт, руководитель персональной творческой мастерской «М-АРТ»:- На месте Речного вокзала и рядом с ним могут быть любые объекты. В том числе Генеральный план развития города позволяет строить многоэтажные жилые дома. При этом интересы горожан не будут ущемлены, потому что сама набережная и спуск к воде не относится к пятну застройки.Это нормальная общемировая практика. Чтобы запускать речные суда, не нужно здания вокзала с местами ожидания и камерами хранения багажа. Достаточно причалов.Наша мастерская уже прорабатывала проект комплекса с жилыми высотками и общественно-деловым зданием. При этом предлагался проект обустройства общественной набережной – продление променада до уже построенного участка.Петр Анисифоров, заслуженный архитектор России, руководитель мастерской:- Для этого места уже разработано множество проектов, но новый, безусловно, должен учитывать современные условия, потребности горожан и инвестора. Это не простое место: это створ пр. Ленина и выход пассажиров к воде. Я бы сохранил, например, здание Речного вокзала, потому что оно крепкое и еще долго послужит. И потом, его функция до сих пор актуальна.В беседе с «Толком» архитекторы отмечали, что территория Речного вокзала – эта часть города в целом. Барнаулу не хватает продуманного плана развития и мер, которые бы привели к реализации намеченного.Так архитектор Алексей Квасов напомнил, что в планах у города, например, строительство Обского бульвара с выходом к реке, освоением острова Побочень и строительством протяженной набережной – почти от старого моста через Объ к новому.«Кто был в Красноярске, наверняка гулял по их протяженной набережной вдоль Енисея. Ее застройка преимущественно общественно-деловая, а жилье – это лишь небольшие фрагменты. Там оно оправдано. Для Барнаула прорабатываются множество подобных решений, в том числе выпускниками института Архитектуры и дизайна. Идей много, только реализовать их крайне сложно», - говорит архитектор.Кирилл Храбрых, архитектор из известной архитектурной династии г. Барнаула:- В прошлом привлекательное здание Речного вокзала утратило свою основную функцию и актуальность. У площади, у набережной и города появился новый масштаб. Существующее здание речного вокзала занимает ключевое место на площади Баварина и при этом несет минимум смысловой нагрузки.На этом месте может быть новый архитектурный символ города, который будет работать как на внешний силуэт, так и для внутреннего пространства города, задавая новый архитектурный масштаб.Новое здание наполнит пространство новыми свойствами и новой функциональностью, привлечет потоки людей к площади и набережной, продолжительность которой можно будет увеличить. При этом мне бы хотелось, чтобы сохранились вид с моста на город, а также сохранилась прогулочная набережная в этой зоне.