Появилось первая за три года фотография жительницы Барнаула Кристины Корягиной, страдающей анорексией. Девушка похудела до 19 килограммов, а сейчас медленно идет на поправку. Об этом в своем инстаграме рассказала звезда «Дома-2» Мария Кохно.- Первое фото спустя три года после смертельной болезни! Мы это сделали! Вес был 19 кг ! Врачи ее отправили умирать, но моя вера, ваша вера, вера Яна Голанда вернули ее к жизни. Все возможно! – пишет дива.- Какая хорошенькая стала, в глазах можно утонуть, молодец! – заметил кто-то из подписчиц Кохно.Сейчас Кристине 28 лет, о своем нынешнем состоянии девушка не рассказывает. Недавно она поделилась, что пошла учиться на арбитражного управляющего. Девушка уже имеет высшее юридическое образование.Кстати, худеть она начала как раз во время учебы перед сдачей ЕГЭ. Она хотела получить золотую медаль, забывала есть, могла по несколько дней жить на одной воде.После поступления в вуз все стало только хуже. Студентка хотела стать лучшей, загоняла себя зубрежкой, от нервов еда застревала как ком в горле.- Я вспоминала, что надо поесть только вечером. От еды становилось плохо, было ощущение, что на пустой желудок – мне гораздо лучше. Могла даже устроить истерику, если меня заставляли поесть, - рассказывала Кристина.В 2018 году о ней узнала Мария Кохно, которая также страдала анорексией. Она взяла шефство над исхудавшей девушкой, договорилась с известным доктором Яном Голандом и организовала сбор денег для бедняжки.Читайте также«Я хотела стать лучшей – есть было некогда»: 26-летняя девушка похудела до 17 килограммВ свои 26 лет Кристина Корягина из Барнаула весит всего 17 килограмм. У неё два высших образования, красный диплом юриста, но работать она не может – из-за худобы девушка, которая больше походит на мумию, чем на живого человека, лежит дома и едва ходит (далее).