В барнаульских магазинах, как и везде по России, сейчас не пробиться: люди с тележками судорожно ищут подарки и закупают продукты на предстоящие праздники. А вот 1 января с утра открытые магазины еще надо найти. Как будут работать местные торговые центры и сети – в материале «Комсомолки».ТРЦ «Галактика»С 25 по 30 декабря – до 23:00 (детские локации – до 22:00);31 декабря - до 20:00;1 января (только третий этаж, другие отделы не работают) – с 12:00 до 22:00;Со 2 по 10 января – с 10:00 и далее в обычном режиме.ТРЦ «Огни»31 декабря – до 19:00;1 января (кинотеатр, фудкорт) – с 12:00 до 22:00;Со 2 января в обычном режиме.ТРЦ «Пионер»31 декабря – до 20:00;1 января (кинотеатр, продукты питания, фудкорт) – с 12:00;Со второго января в обычном режиме.«Ашан»До 30 декабря – с 8:00 до 23:00;31 декабря – с 8:00 до 20:00;1 января – выходной;2 января – с 9:00 до 22:00;С 3 января – с 8:00 и далее в обычном режиме.«Новэкс»31 декабря – с 8:00 до 21:00;1 января – с 12:00 до 22:00;Со 2 января по обычному графику.«Мария-Ра»31 декабря - до 21:00;1 января - с 12:00;В остальные дни по обычному графику.Что касается других магазинов, то судя по опыту прошлых лет, 31 декабря большинство магазинов закрываются в районе 19:00-21:00, а 1 января начинают работать не раньше 12:00. Некоторые магазины еще не составили график, поэтому информацию можно будет уточнит позже, к примеру, у продавцов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт рассказал, повысятся ли цены в Алтайском крае после Нового годаВласти пытаются сдержать рост цен, но это может оказаться неэффективным (подробнее)