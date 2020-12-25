Фитнес-индустрия Барнаула начинает оживать после пандемии. Тем, кому удалось выжить в это время, вновь встали «на рельсы». О тенденциях в этой отрасли, спорте как бизнесе и личной мотивации рассказал самый титулованный алтайский бодибилдер, неоднократный призер чемпионатов мира Александр Барбашин.- Саша, смотришь на твое накаченное рельефное тело и думается, что ты всю жизнь в бодибилдинге, а тренажерный зал – твой дом родной. Это так?- Нет. В бодибилдинге я чуть больше десяти лет. А вообще у меня два спортивных образования – физкультурный колледж и физфак педуниверситета. Однако к спорту как к бизнесу пришел не так давно. Где только не работал – грузчиком, охранником, инструктором по боулингу, гидом… Потом один опытный массажист поставил мне руки и я на десять лет «завис» в массаже. Это очень востребованная работа – прием был расписан на 3-4 месяца вперед. За 7 лет у меня не был ни одного выходного. И тогда началось выгорание – всё, «наелся»…- И ты открыл тренажерный зал?- Да, можно сказать, что массажный кабинет постепенно трансформировался в тренажерный зал. При этом я продолжил заниматься массажем, так как именно он приносил мне основной доход. А в зале работали тренера. Прибыль от клуба была в пять раз меньше, чем от массажного кабинета!- Если особого дохода не было, зачем тебе это было нужно?- Во-первых, зал был для меня определённым местом локации. Во-вторых, мне это нравилось. В третьих, я сам начал заниматься бодибилдингом. Ну и, в четвертых, я получал удовольствием от спортивной тусовки.- А как попал в большой спорт бодибилдинга и стал призером чемпиона мира?- В свое время я сам занимался под руководством опытного наставника, который однажды предложил мне выступить на чемпионате. Честно сказать, я не особо верил в себя – казалось, для бодибилдинга у меня не совсем подходящие данные. У меня была огромная неуверенность в себе, но при этом хорошая спортивная база – я занимался гимнастикой, спортивной аэробикой, боксом… Решил попробовать. И все получилось! Через полтора года выступлений я стал мастером спорта международного класса. В итоге дошел до звания чемпион Европы, многократного призера чемпионатов мира. Ну а тренировать сам начал около десяти лет назад.- Сейчас у тебя четыре тренажерных зала. Однако на миллионера ты явно не похож – выгодно ли это?- Да? Разве я не похож на миллионера? (смеется). У меня есть квартира, машина… Как сказал один из наших инвесторов – я знал, что фитнес приносит мало денег, но чтобы настолько мало… И это так и есть. В этом году я открыл зал в Кемерово, он обошелся в 10 млн рублей. Реально ли окупить клуб за 3-5 лет? Да, реально, но не всегда. Например, в этом году случилась пандемия, которая очень сильно подкосила фитнес-индустрию - в городе закрылись несколько залов. Вообще, когда меня спрашивают, стоит ли открывать клубы ради заработка, отвечаю однозначно – нет, больших денег здесь нет. Для меня это дело, в которое я вкладываю душу, от которого получаю удовольствие и это мне компенсирует какую-то денежную составляющую. На самом деле я бы мог зарабатывать больше, будучи просто персональным тренером…- Как удалось выжить в пандемию – у тебя не закрылся ни один из залов…- Это было очень тяжелое время. Однако я благодарен пандемии, так как она стала тем волшебным пенделем, который заставил освоить новые форматы – мы давно думали о них, но никак не могли решиться. Первое, что сделали – запустили онлайн вариант проекта «Сибирская трансформация», в который набрали 70 человек! Потом организовали онлайн обучение на тренеров тренажерного зала. Как только стало возможно – перешли на проведение уличных тренировок. Выкручивались, как могли. Удалось воспользоваться и господдержкой на получение субсидий на зарплаты через центр «Мой бизнес» – все это нас очень сильно поддержало. В итоге все тренера хотя бы минимальную зарплату, но получали.- Сейчас люди вернулись в залы?- Да, по числу посетителей сейчас мы выходим на уровень прошлого года.- Сколько получают тренера тренажёрного зала?- Разброс большой – все зависит от профессионализма, востребованности, количества персональных тренировок. В моем понимании, если тренер не получает 50 тысяч рублей, значит, он плохо работает, либо это новичок. Для собственной раскрутки тренеру нужен год-полтора. Потом вполне реально выйти на зарплату 100-150 тысяч рублей. Однако для этого нужно пахать почти круглосуточно. В свое время у меня было по 250-350 персональных тренировок в месяц. Сейчас я веду, так сказать, для души, всего около десяти человек.- Если зал не приносит большого дохода, за счет чего еще ты держишься на плаву?- Я всегда пробую и осваиваю что-то новое. В свое время был представителем одной из компании-производителя спортивного питания. Но прибыль была небольшая, в итоге отказался. Также мы с партнерами работали совместно с компанией, производящей тренажеры – дорабатывали их с точки зрения функциональности, «обкатывали» на себе, выявляя недостатки, а они их потом производили. Таким образом, мы обставили тренажерами два зала. Также в списке того, что приносит доход – направление грим для выступлений, проект «Сибирская трансформация», школа фитнеса и бодибилдинга, ведение команды спортсменов и т.д.- Как говорится - и чтец, и жнец, и на дуде игрец…- Я просто очень настырный. При этом на самом деле я всегда боюсь сделать какой-то новый шаг. Поэтому у меня есть принцип: сначала делаю, а потом думаю. Если бы я долго обдумывал, возможно, и не решился бы на многое. А так смотришь, анализируешь – а ведь получилось. Да и вообще, не бывает, чтобы не получилось. Просто нужно делать, переборов свой страх, переступив его.- Какие события в жизни отложили глобальный отпечаток на твою жизнь?- Развод. Когда говорят, что мужчины легко переносят развод, это полная чушь. Мы также проходим внутри себя все круги ада. И часто именно это и дает толчок к последующему развитию.- А что является твоим двигателем?- Как бы это странно не звучало - неуверенность в себе. Видимо, однажды в меня вселили комплекс, сказав, что кроме гантелей я ничего не могу и не умею. Это был пинок, который меня до сих пор аукается и очень сильно мотивирует.- Какой ты руководитель?- Наверно, я все-таки немного тяжеленький. Недавно был на тренинге и там, как руководителя меня охарактеризовали следующим образом - все делает быстро и так, как сам считает нужно, решения принимает молниеносно. Ну вот как-то так… Но зато я не занудный.- Как добиться цели?- Для начала нужно ставить их. Обязательно. У меня есть карта желаний, в которую я постоянно вношу свои цели и задачи. Часто я пересматриваю этот план, делаю какие-то выводы, дополнения. И, знаете, это работает. В свое время, когда я был совсем молодой, делал эту карту на ватмане – наклеивал картинки, изображающие мои желания, и вешал на стену. Помню, там были двое детей – и они у меня есть, красивый 2-этажный фитнес-центр – сейчас у меня почти один в один… Когда мы ставим цели, мы начинаем к ним стремиться.- Что тебе нужно для счастья?- Быть нужным, востребованным. И чтобы было душевное спокойствие.Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.#малыйбизнесвлицахмойбизнес22.рф