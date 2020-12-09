Почти 100 машин убирают снег с улиц Барнаула

Техника работала и ночью Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле 9 декабря работают 99 единиц снегоуборочной техники. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за ночь в краевой столице выпало почти 11,5 мм осадков – это больше 42% от месячной нормы.

Техника работала и ночью. Так, дорожники МБУ «Автодорстрой» вывезли с дорог города 6235 кубометров снега.

Проезжую часть обрабатывают песчано-соляной смесью. На тротуарах также идет уборка с помощью техники, оборудованной щетками и передними отвалами.

- 108 дворников и 40 грузчиков вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши, - добавили в мэрии.

Автомобилистов призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, быть осторожнее на дороге, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки. Кроме того, сейчас важно с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

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