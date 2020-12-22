На Алтае полицейский покончил с собой за три дня до увольнения по выслуге лет

Погибший майор полиции.

В Рубцовске полицейский покончил с собой на рабочем месте, перед этим написав рапорт. Мужчина оставил предсмертную записку: «Автомобиль отдайте Д., трубу матери, пусть отдаст ее В. Бумагу выкинуть и порвать».

ЧП произошло в понедельник, 21 декабря, в 14-30 в помещении участкового пункта полиции № 3 по адресу ул. Октябрьская 109. Через три дня его должны были уволить из органов по выслуге лет – за месяц до смерти мужчина подал соответствующий рапорт.

Он занимал должность участкового с мая этого года

На месте происшествия уже побывал глава регионального МВД Андрей Подолян. Сейчас проводится служебная проверка. По данным источника «КП-Барнаул», мужчина находился в форменной одежде, при себе у него был табельный пистолет «ПМ».

В Управлении МВД по Алтайскому краю подтвердили факт самоубийства. Сейчас назначена служебная проверка, ее проводят сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности и управления по работе с личным составом МВД.

Известно, что 38-летний погибший работал старшим участковым уполномоченным полиции с мая этого года, в органах с 2011 года. За время службы у него было 17 поощрений и 16 взысканий. По неподтвержденной информации, в отношении мужчины могла вестись проверка, связанная с подлогом, речь шла о возбужденном уголовном деле. Обычно расследованием таких случаев занимается СК, однако в региональном ведомстве от комментариев отказались.

Нам удалось связаться с близким знакомым погибшего полицейского. Он рассказал, что никакого уголовного дела не было, он допустил «фальсификацию» при административном делопроизводстве. Это стало известно службе собственной безопасности, началась проверка.

- Его вызвали в кадры и сказали, что никакого увольнения по выслуге ему не будет – уволят по отрицательным мотивам. Следственно, никаких выплат не будет. Сложно поверить, что он это сделал, мы с ним виделись месяц назад, часто общались онлайн. Он был очень жизнерадостным, но, наверное, все разом навалилось, - рассказал знакомый.

О мужчине известно, что он окончил алтайский политех. Был женат, сейчас в разводе, проживал один, у него остался 7-летний сын, на которого он выплачивал алименты.

- Очень добрый и отзывчивый человек. В работе ответственный, не такой, как многие в наше время, лишь бы дело закрыть. Разбирался во всем досконально. Знаете, я даже не могу вспомнить ни одного недостатка... Человек с большой буквы. Полицейский. И, если честно, мне не верится, что он мог покончить с собой. Он не такой. Мне кажется, что не все так просто. Надеюсь, что это дело будет вести такой же полицейский, каким был он. Светлая память ему, - поделилась воспоминанием о погибшем его знакомая.

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